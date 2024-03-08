ما يحلى رمضان إلا بقناة السعيدة.. تردد قناة السعيدة الجديد 2024 لمتابعة برامج رمضان بالوطن العربي

تعتبر قناة السعيدة هي إحدى القنوات اليمنية التي نالت شهرة واسعة بين المشاهدين، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج في جميع مجالات الحياة دون التقيد بمجال واحد كما تعرض المسلسلات، وتحرص دائما علي تقديم محتوى هادف وحلول جيدة لمشاكل الأفراد والمجتمع وتلبية احتياجاتهم، لذلك يوجد العديد من الأشخاص الذين يرغبون في معرفة تردد القناة الجديدة المخصصة لها، سنعرض لكم في الأسطر القادمة تردد القناة وكافة التفاصيل، لذا يرجى متابعتنا.

تردد قناة السعيدة الجديد 2024

إذا كنت من محبي المحتوى الإعلامي المتنوع والجذاب، فإن القناة السعيدة هي الخيار الأمثل لك، حيث تقدم محتوى مميز ومتنوع يناسب كل الإهتمامات والأذواق، كما تركز القناة على تغطية جميع التطورات والأحداث في اليمن، وتجدد محتواها بشكل مستمر، وللإستمتاع بمشاهدة ما تقدمه القناة إليك الترددات كالتالي:

تردد قناة السعيدة الجديد 2024 علي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الجودة HD.

التردد 11900.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

تردد قناة السعيدة الجديد 2024 علي عرب سات

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز .27500.

التردد 12187.

الاستقطاب راسي.

الجودة HD.

برامج قناة السعيدة 2024

هناك العديد من البرامج التي تعرضها قناة السعيدة على النحو التالي:

يُعرض برنامج النساء والسلام كل يوم أحد في تمام الساعة الثامنة مساءً.

برنامج تحت الضوء تبث الحلقة في يوم الأربعاء الساعة العاشرة مساءً.

يتم عرض برنامج المستقبل الآن كل يوم جمعة في تمام الساعة السابعة مساءً.

فرسان الميدان برنامج شهير في المجتمع اليمني، حيث يتقدمه الإعلامي يحيى علاء.

“يعرض برنامج صدي الأسبوع كل أسبوع يوم الجمعة في الساعة الثامنة والنصف مساءً.”

يعرض برنامج التحدي والمواجهة كل يوم جمعة في الساعة العاشرة مساءً.

مسلسل كيني ميني وهو مسلسل كوميدي يمني شهير.

يمكنك متابعة برنامج أحوال الرياضة كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً.

برنامج الكاميرا في الريف يتم عرضه في كل جمعة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

يتم عرض برنامج “مشوارك خير” مع الإعلامي عمار منصور إلى جانب برنامج سياحي اجتماعي يسمى “على الطريق”.

برنامج طائر السعيدة الموسم السادس والمنتظر عرضه في رمضان 2024.

ويجب أيضا الإشارة إلى أن القناة تقوم بعرض العديد من المسلسلات، بما في ذلك مسلسل “همي همك” الذي يعرض كل عام في شهر رمضان الكريم، بتقديم الفنان اليمني فهد القرني.

طريقة ضبط قناة طائر السعيدة على جهاز الإستقبال

يمكنكم الآن استقبال إشارة قناة طائر السعيدة على جهاز الإستقبال الخاص بك من خلال اتباع الخطوات التالية