رسمياً يقفز إلي 50.45 جنيه بعد قرارات الأمس سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 7 مارس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 7 مارس يقفز بشكل رسمي إلي مستوي 50.45 جنيه للدولار الواحد وذلك في البنوك الرسمية والقطاعات المصرفية المختلفة في جمهورية مصر العربية وتأتي قفزة الدولار مقابل الجنيه المصري بعد حزمة قرارات محددة صدرت من البنك المركزي المصري بالأمس وأهمها التصريح بفتح باب الشهادات الادخارية في البنك الأهلي المصري بعائد سنوي 30% مقسمة علي ثلاثة سنوات بجانب ما ساهم في رفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم وهو توحيد سعر الصرف في كافة البنوك ليوازي نفس قيمة الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

شهد الدولار مقابل الجنيه اليوم في كافة البنوك المصرية الحكومية والخاصة قفزة جديدة في السعر الذي كان معتاداً عليه بأن يكون ذلك السعر في السوق الموازية ولكن بقرارات الحكومة بالأمس بتوحيد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه كما هو الحال في السوق الموازية ليكون بنفس السعر ولكن المفاجأة بأنه بالأمس في كافة قطاعات البنوك المختلفة شهد قيمة صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك تسعيرة أعلي من السوق الموازية وذلك ما تفاجأ به المواطنين في مصر.

كم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي 50 للشراء وسعر 50.45 للبيع.

نفس السعر السابق للدولار مقابل الجنيه في بنوك التجاري الدولي والأهلي الكويتي.

بنك مصر والمصرف العربي الدولي أيضاً قيمة الدولار مقابل الجنيه 50 شراء وقيمة 54.45 للبيع.

جاء تحرير الدولار مقابل الجنيه المصري بالأسعار المعروضة للمساعدة علي تقييد الأوضاع المالية.

صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

السياسة التي يتم من خلالها التحكم في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تأتي وفقاً للعديد من الضوابط والسياسات الخاصة بالبنك المركزي المصري لكي ما يتم مواجهة التضخم وحل مشكلة نقص السيولة الدولارية حيث أن ما ساهم في أرتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية هو زيادة الطلب علي الدولار وقلة المعروض في البنوك المصرية بسبب نقص التحويلات الخارجية وبعض العوامل الأخري.

سعر الدولار مقابل الجنيه أصبح الآن بنفس الأسعار التي كانت في السوق الموازية وذلك لكي ما يتم مواجهة السوق الموازية وخفض نسبة التضخم وفقاً لرؤية البنك المركزي المصري.