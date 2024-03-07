بشرى سارة! انخفاض كبير في أسعار اللحوم: تراجعت 150 جنيها في الكيلو

مع اقتراب شهر رمضان، يشهد سوق اللحوم إقبالا كبيرا من المواطنين، مما يجعل البحث عن أسعارها أمرا شائعا، واعتبر البعض أن انخفاض أسعار اللحوم المستوردة، مؤشرا على انخفاض أسعار اللحوم البلدي خلال الفترة المقبلة.

انخفاض تدريجي

بدأت أسعار اللحوم تنخفض تدريجيا في السوق المصري، حيث تأثرت أسعار اللحوم البلدية والطازجة في بعض المناطق بهبوط سعر الأعلاف وتحرير سعر صرف الدولار.

هذا الانخفاض يأتي بعد موجة ارتفاع طالتها خلال الفترة الأخيرة بالأسواق نتيجة لزيادة أسعار الأعلاف ونقص المعروض.

توفير السلع الغذائية اللازمة لشهر رمضان

تزايدت التوقعات بانخفاض أسعار اللحوم مع جهود الحكومة في توفير السلع الغذائية اللازمة لشهر رمضان، من خلال الإفراج الفوري عن البضائع في الموانئ.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإفراج في استقرار وانخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة القادمة.

وفي هذا السياق، أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على العمل الجارٍ لتوفير جميع السلع الغذائية اللازمة لشهر رمضان من خلال الإفراج الفوري عن البضائع في الموانئ، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

أسعار اللحوم اليوم في وزارة التموين

كيلو اللحم الضأن المجمد: 250 جنيهًا.

كيلو اللحم الضأن الطازج: 270 جنيهًا.

الأسعار في وزارة الزراعة

كيلو السجق: 90 جنيهًا.

كيلو اللحم الضأن: 135 جنيهًا.

كيلو الكبدة: 135 جنيهًا.

كيلو اللحم المفروم: 150 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

كيلو اللحم البلدي: ما بين 330 و 400 جنيه.

كيلو اللحم الكندوز: ما بين 350 و 420 جنيه.

كيلو اللحم الجملى: ما بين 300 و 330 جنيه.

كيلو اللحم الضأن: ما بين 400 و 480 جنيه.

كيلو اللحم البتلو: ما بين 350 و 400 جنيه.

من المتوقع أن تستمر جهود الحكومة في توفير السلع الغذائية اللازمة لشهر رمضان، مما يساهم في استقرار وانخفاض أسعار اللحوم وتخفيف العبء عن المواطنين خلال هذه الفترة الحساسة.