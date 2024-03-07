استعد للمسابقة.. موعد عرض مسابقة طائر السعيدة اليمنية في رمضان 2024 وطريقة الاشتراك

تعتبر مسابقة طائر السعيدة واحدة من أهم وأشهر الفعاليات التي يتم تنظيمها سنويا وتحظى بشعبية كبيرة من قبل الجماهير، وتقام في شهر رمضان في كل عام، ويتم بثها على الشاشات التلفزيونية ابتداء من اليوم الأول من رمضان 2024، ومع اقتراب شهر رمضان يبحث الكثير من المتابعين لهذه المسابقة عن الموعد وخطوات الإشتراك بها، ولذلك قامت إدارة المسابقة بالإعلان عن تفاصيل هذا الموسم ووفرت رابط يتضمن إرشادات واضحة لعملية التسجيل، وسوف نتناول معكم في السطور القليلة القادمة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهذه المسابقة، لذا يرجى متابعتنا.

موعد عرض مسابقة طائر السعيدة اليمنية في رمضان 2024

قامت إدارة مسابقة طائر السعيدة بالإعلان رسميا عن موعد عرض الحلقات خلال شهر رمضان، حيث ستكون جميع أيام الأسبوع في الساعة 10 مساء بتوقيت اليمن على قناة السعيدة اليمنية، سيتم إعادة الحلقة الساعة 3:30 صباحا وأخرى في الساعة 1:30 بعد الظهر، وتسعى جماهير قناة السعيدة اليمنية من جميع أنحاء الوطن العربي إلى الحصول على تردد القناة الناقلة للمسابقة وذلك من أجل متابعة المسابقة والمشاركة فيها، ونقدم لكم تردد القناة كالتالي

تردد قناة السعيدة اليمنية

معدل الترميز هو 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

التردد 11900.

الاستقطاب أفقي.

القمر الصناعي نايل سات.

طريقة الإشتراك في مسابقة طائر السعيدة اليمنية

حققت مسابقة “طائر السعيدة” شهرة وجماهيرية كبيرة، حيث أثارت اهتمام الملايين من المشاهدين الراغبين في المشاركة فيها، تعرض هذه المسابقة سنويا خلال شهر رمضان، ويتضمن اشتراك فيها القيام بخطوات محددة وهي كالتالي

في البداية، عليك الدخول على رابط مسابقة طائر السعيدة بالضغط هنا.

ثم كتابة اسم المشترك الرباعي.

ثم إدخال رقم الهاتف.

ثم تحديد المحافظة، ثم النقر على خانة اشتراك.

سيتم طرح كافة الأسئلة الخاصة بالمسابقة، قم بالإجابة عليها.

في حالة فوزك سيتم الإتصال بالفائز عن طريق رقم الهاتف الذي قام بإدخاله.

مسابقة طائر السعيدة 2024

قامت إدارة قناة السعيدة اليمنية بالإعلان عن أنه سيتم عرض حلقة جديدة من مسابقة طائر السعيدة يوميا خلال شهر رمضان، وتضم هذه المسابقة من مجموعة متنوعة من الأسئلة تتمثل هذه الأسئلة في المجالات المختلفة مثل الثقافة، والتاريخ، والدين، والإجتماع، بالإضافة إلى الشعر العربي وتاريخه.

وتقوم بتقديم هذه المسابقة الإعلامية الشهيرة مايا العبسي، وتكون إحدى فوائد مسابقة السعيدة الرئيسية هي أسئلتها التي تشجع على التفكير العقلي وتنشط الذاكرة، ويمكن لأي شخص الإجابة على تلك الأسئلة المطروحة يوميا من خلال تقديم إجابته على موقع القناة الرسمي للسعيدة اليمنية، وفي الحلقة الجديدة سيتم الكشف عن اسم الفائز في الحلقة السابقة، بالإضافة إلى الجائزة المالية الكبيرة التي تقدم.