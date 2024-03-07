لا تفوت نهائي كأس مصر! تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك!

باتت مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر محط اهتمام الجماهير العربية، وتتفاعل معها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بفضل توافر القنوات المفتوحة التي ستنقل الحدث الرياضي الكبير. تترقب الجماهير العربية تلك المواجهة بفارغ الصبر فهو لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لكرة القدم، ومع اقتراب الموعد، تتزايد الحماسة لمعرفة تردد القنوات المفتوحة التي ستنقل هذا اللقاء المثير.

القنوات المجانية الناقلة للمباراة

وتلك القنوات المجانية التي يتنقل المباراة هي قنوات أون تايم سبورتس و إم بي سي مصر.

تلك القنوات ستتيح للجماهير فرصة مشاهدة المباراة بشكل مجاني ومباشر.

القنوات المشفرة الناقلة للمباراة

تتضمن قناة الرياضية السعودية SSC، التي ستبث المباراة على تردد خاص.

تردد قناة MBC مصر

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة أون تايم سبورت

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

موعد المباراة

الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية.

الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

الساعة 5:30 مساءً بتوقيت المغرب.

معلق المباراة

سيتولى مدحت شلبي مهمة التعليق على المباراة، حسبما أعلنه المستشار تركي آل الشيخ.

تشكيل الزمالك المتوقع

الحارس: محمد صبحي.

الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، حسام عبدالمجيد، عمر جابر.

الوسط: عماد نبيل دونجا، محمد شحاتة، عبدالله السعيد.

الهجوم: أحمد سيد زيزو، ناصر منسي، محمود عبدالرازق شيكا بالا.

تشكيل الأهلي المتوقع

الحارس: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، وسام أبوعلى، حسين الشحات.

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو المواجهة القوية بين الأهلي والزمالك، مع توفر العديد من الخيارات لمتابعة اللقاء عبر القنوات المجانية والمشفرة، ما يعد فرصة للجماهير للاستمتاع بالكرة المصرية الرائعة.