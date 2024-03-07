【﻿احصل على الدعم الاجتماعي】شروط الدعم الاجتماعي أبوظبي + وطريقة التسجيل

تقدم هيئ أبوظبي للدعم الاجتماعي برنامَج الدعم الاجتماعي ضمن شروط وضعتها الهيئة لتحقق أهداف الدعم من مساعدة الأسر الأشد فقرا واحتياجًا وتوفر لهم حياة كريمة، فيجب على من يريد الحصول على دعم هيئة أبوظبي أن يتطلع على شروط الدعم الاجتماعي أبوظبي قبل الدخول على موقع الهيئة للتقديم في الدعم.

ومن خلال الأسطر التالية نتعرف على شروط الدعم الاجتماعي وطريقة التسجيل في البرنامج وكيفية التواصل مع البرنامج للحصول على أي استفسارات.

شروط الدعم الاجتماعي أبوظبي

وضعت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عدة شروط للحصول على الدعم المقدم من الهيئة لتحقيق أهداف الهيئة من الدعم والتي تتمثل في التالي:

يجب أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

يجب أن يكون حاملًا لخلاصة قيد إمارة أبوظبي. يجب أن يكون مقيمًا في إمارة أبوظبي. يجب أن يكون دخل الأسرة الإجمالي أقل من خط الدعم المُحدد للأسر. يتم تحديد خط الدعم وفقًا لعدد أفراد الأسرة وتركيبها. يجب أن تكون ثروة الأسرة أقل من 6 أضعاف خط الاستحقاق. يتم احتساب ثروة الأسرة من خلال تقييم جميع الأصول المالية والعقارية.

تسجيل الدعم الاجتماعي الإمارات

سجل في الدعم الاجتماعي في الإمارات من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي. الدخول على تقديم طلب الدعم الاجتماعي. إدخال البينات اللازمة يتطلب استخدام حساب الهُوِيَّة الاماراتية الرقمية UAE PASS عند التقديم. بعد ذلك يتحقق النظام تلقائيًا من بياناتك. يُطلب منك رفع الوثائق التي تدعم طلبك. بعد مراجعة البيانات والتأكد من استحقاقك ستم صرف الدعم شهريًا.

رقم الدعم الاجتماعي المجاني

من خلال المجاني لهيئة أبو ظبي للدعم الاجتماعي تستطيع التواصل مع القائمين على الدعم والاستفسار منهم على أي طلب كما انهم أيضا يقدمون طلباتك وشكاواك لتكون محل التنفيذ، فعند وجود أي استفسار أو شكوى اتصل على الرَّقْم التالي: 971800555 +.

سجل في الدعم الاجتماعي واحصل على الإعانة التي تساعدك على متطلبات الحياة، ولكن تحقق من شروط الدعم الاجتماعي قبل التسجيل.