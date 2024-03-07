استقبال تردد قناة بطوط الجديد 2024 على مختلف الأقمار الصناعية

تعد قناة بطوط واحدة من أهم قنوات الأطفال الفضائية وتستحوذ على نسبة مشاهدة عالية في العالم العربي نظرًا لأنها تقدم باقة مميزة من الأفلام والرسوم الكرتونية المميزة فضلاً عن بث عدد من البرامح التعليمية والترفيهية، وخلال الأسطر التالية سوف نوضح أحدث تردد لقناة بطوط على النايل سات.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

عدد كبير من الأمهات والآباء يبحثون عن أحدث تردد لقناة بطوط على النايل سات لأنها من القنوات الآمنة جدًا لبقاء الأطفال أمامها لساعات طويبة حيث أنها تساهم في زرع القيم الأخلاقية داخل الطفل من خلال المحتوى الهادف، وإليكم بيانات استقبال التردد:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11494.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بطوط على عرب سات

من أجل استقبال قناة بطوط على عرب سات إليكم بيانات التردد:

التردد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الاستقطاب: رأسي.

خطوات استقبال قناة بطوط على الرسيفر

من أجل استقبال قناة بطوط على الرسيفر إليكم الخطوات التي من المهم إتباعها.

في البداية أحضر جهاز التحكم عن بعد واضغط على زر موافق.

انقر على إضافة تردد جديد.

قم باختيار القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة عبره.

إدخال كافة بيانات التردد.

انقر على بحث

انقر على بحث ثم احفظ.

البرامج التي تعرض على قناة بطوط

هناك عدد من البرامج التي يتم عرضها على قناة بطوط وهي: