حضر قهوتك..”.. القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024 وتردداتها وابرز المعلقين

تعد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024 من أبرز الموضوعات المتصدرة عبر محركات البحث الاجتماعي حيث ستقام المباراة يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، تجدر الإشارة إلى أن المباراة ستقام على أرضية ملعب الأول بارك في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تذاع المباراة على قنوات تلفزيونية مختلفة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

من المقرر أن يتم نقل هذه المباراة العديد من القنوات، ومن أبرز القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك إلى جانب ذكر تردداتها الخاصة بها، وهي:

1- قناة أون تايم سبورتس 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

جودة المشاهدة: HD.

2- قناة الزمالك

التردد: 12092.

الإستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

3- قناة الأهلي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12341.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

4- قناة SSC

التردد: 12523.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD.

5- قناة MBC مصر

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

6- قناة أبوظبي الرياضية 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

قائمة المعلقين لمباراة الاهلي والزمالك 2024

بعد أن أوضحنا أهم القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك 2024، نتطرق إلى ذكر المعلقين على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر عبر القنوات الفضائية المختلفة:

يكون أيمن الكاشف المعلق الرياضي على المبارة بقناة أون تايم سبورت.

وأما قناة الزمالك سيكون المعلق على تلك المباراة هو محمد الأوشي.

وبينما قناة الأهلي سيكون المعلق الرياضي على المباراة هو رامي بهجت.

خلال السطور الماضية قدمنا لكم القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024، تلك المباراة التي ستقام غدا الجمعة على الاراضي السعودية، ويحمل الأهلي الرقم القياسي فى عدد مرات التتويج (38)، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.

لا صوت يعلوا في الشارع المصري فوق صوت مباراة القمة التي يتبقي عليها ساعات قليلة جدا لا تتخطى ال٧ ساعات، حيث يبحث الجميع الآن على القنوات الناقلة للمباراة والمعلقين، حيث يعلق مدحت شلبي على ام بي سي والكواليني والكاشف على اون تايم سبورت، وقد ذكرنا لكم القنوات الناقلة للمباراة من خلال السطور الماضية.