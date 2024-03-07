قائمة بحذف بيانات محددة وتهديدات مشكلة البريد الإلكتروني الجديدة 2024

مشكلة البريد الإلكتروني الجديدة 2024 التي أشار لها أيلون ماسك عبر بعض التغريدات التي انتشرت منذ وقت قليل علي العديد من حسابات المستخدمين في منصة X ومنذ ذلك الحين يبحث الكثيرين من مرتادي منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الأخري للتعرف علي ما هي تهديدات البريد الإلكتروني التي أشار لها أيلون ماسك وما الذي سيتم من حذف محتويات البريد الإلكتروني المشار لها والتي تم تداولها علي العديد من المواقع المختلفة وعبر محتوي مقال اليوم سنتعرف علي التفاصيل الخاصة بشأن البريد الإلكتروني وما الذي سيتم به.

مشكلة البريد الإلكتروني الجديدة

أعلن عن البريد الإلكتروني عبر بعض تغريدات منصة X بأن أيلون ماسك سيقوم بحذف كافة الأرقام التي يتم احتسابها بشأن عدد الريتويتات المعاد نشرها علي البريد الإلكتروني الخاص بالحساب الشخصي في منصة X كذلك بجانب حذف عدد من Likes التي تم إعادة تكرارها علي البريد الإلكتروني أيضاً كذلك بجانب حذف عدد الاقتباسات الخاصة بتويته نشرت في وقت سابق كما أشار أيضاً إلي حذف عدد الردود وبشأن السياسة التي سيتم اتباعها لحذف ما تم الإشارة له لم يتم التصريح عنها في أي تغريده أخري.

حذف محتويات البريد الإلكتروني

ما أشير له في الفقرة السابقة من مقال اليوم عن مشكلة البريد الإلكتروني الجديدة بحذف بعض المحتويات من البريد الإلكتروني تم أيضاً الإشارة إلي أن التغريدات ستختفي هي الأخري والحاجة الوحيدة التي ستبقي علي منصة X بالبريد الإلكتروني هي عدد المشاهدات فقط الخاصة بتويته أو أي محتوي أخري يتم نشره علي البريد الإلكتروني الخاص بك علي المنصة الشهيرة X.

تصريحات أيلون ماسك عن البريد الإلكتروني

إلي ما تم الإشارة له من حذف بيانات ومحتويات البريد الإلكتروني في فقرات المقال السابقة جاءت تصريحات أيلون ماسك بأن حذف ما أشير له لكي لا يحدث تشويش علي مستخدمي منصة X كما أشار إلي أن أخفاء تلك المحتويات ستجعل التصفح علي منصة X أكثر راحة لكافة المستخدمين وجاء ذلك القرار ليكون في صالح الجميع.

مشكلة البريد الإلكتروني الجديدة هي ما سيتم حذفه من بيانات أشير لها في محتوي المقال اليوم ويري البعض بأنها ستكون مشكلة ولكن يري البعض بأنه سيكون التصفح أكثر راحة علي منصة X.