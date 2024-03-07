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مواصفات هاتف Nokia Swan Plus 2023: هاتف ذكي متوسط المدى بكاميرا 144 ميجابيكسل وشحن سريع 65 واط
يعتبر هاتف Nokia Swan Plus 2023 من أحدث هواتف شركة نوكيا للعام الحالي، والذي يستهدف فئة المستخدمين المتوسطة الذين يبحثون عن هاتف ذكي بمواصفات جيدة وسعر مناسب، يتميز الهاتف بتصميم أنيق وشاشة كبيرة وكاميرا خلفية رباعية بدقة 144 ميجابيكسل، بالإضافة إلى بطارية ضخمة وشحن سريع 65 واط، في هذا المقال، سنتعرف على مواصفات ومميزات وعيوب هاتف Nokia Swan Plus 2023.
مواصفات هاتف Nokia Swan Plus 2023
|الشاشة
|6.9 بوصة، اموليد، 1240 × 2772 بكسل، 20:9، 451 بكسل بالبوصة، معدل تحديث 120 هرتز، HDR10+
|الأبعاد والوزن
|163.4 × 74.3 × 8.7 ملم، 222 جرام
|الألوان
|الأحمر، الأسود، الأبيض، الأزرق
|الشريحة
|نانو سيم، ثنائي الشريحة
|الشبكات
|GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G
|الذاكرة الداخلية
|256 جيجابايت مع 12 جيجا رام أو 512 جيجابايت مع 12 جيجا رام
|الذاكرة الخارجية
|لا يدعم
|المعالج
|Snapdragon 8 Gen 2، ثماني النواة، 4 نانومتر
|المعالج الرسومي
|ادرينو 730
|نظام التشغيل
|أندرويد 13
|الكاميرا الخلفية
|رباعية: 144 ميجابيكسل (واسعة) + 32 ميجابيكسل (فائقة الاتساع) + 16 ميجابيكسل (ماكرو) + 5 ميجابيكسل (عمق)، فلاش ليد، HDR، بانوراما، فيديو 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps
|الكاميرا الأمامية
|8 ميجابيكسل (واسعة)، HDR، فيديو 1080p@30fps
|البطارية
|7100 ملى أمبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، شحن سريع 65 واط
|المنافذ والمستشعرات
|USB Type-C، البصمة (تحت الشاشة)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، طيف الألوان
|الاتصالات اللاسلكية
|واي فاي، بلوتوث، GPS، NFC
|المميزات الإضافية
|مقاومة للماء والغبار IP67، مكبر صوت ستيريو، راديو اف ام
مميزات هاتف Nokia Swan Plus 2023
- تصميم جذاب ومتين، مع خامات عالية الجودة ومقاومة للماء والغبار.
- شاشة كبيرة وواضحة، مع دقة عالية ومعدل تحديث سريع ودعم HDR10+ لتجربة مشاهدة ممتعة.
- كاميرا خلفية رباعية بدقة 144 ميجابيكسل، تلتقط صورًا وفيديوهات بجودة عالية وتفاصيل واضحة، مع وجود عدسات متنوعة للتصوير الواسع والماكرو والعمق.
- بطارية ضخمة بسعة 7100 ملى أمبير، تدوم لفترة طويلة من الاستخدام، مع شحن سريع 65 واط يمكنه شحن الهاتف بالكامل في أقل من ساعة.
- معالج قوي وذاكرة عشوائية كبيرة، توفر أداءً سلسًا وسريعًا في التعامل مع التطبيقات والألعاب المختلفة، مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G للاتصال السريع بالإنترنت.
- نظام تشغيل أندرويد 13، يوفر تجربة مستخدم سهلة وبسيطة، مع وجود تحديثات مستمرة وميزات جديدة.
عيوب هاتف Nokia Swan Plus 2023
- لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية، مما يقيد خيارات التخزين للمستخدم.
- كاميرا أمامية ضعيفة بدقة 8 ميجابيكسل، لا تلتقط صورًا سيلفي بجودة عالية، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة.
- لا يوجد جاك 3.5 مم للسماعات، مما يحتم على المستخدم استخدام سماعات لاسلكية أو محول USB-C.
- لا يوجد جراب أو شاحن في العلبة، مما يزيد من تكلفة الشراء للمستخدم.