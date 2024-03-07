مواصفات هاتف Nokia Swan Plus 2023: هاتف ذكي متوسط ​​المدى بكاميرا 144 ميجابيكسل وشحن سريع 65 واط

الشاشة 6.9 بوصة، اموليد، 1240 × 2772 بكسل، 20:9، 451 بكسل بالبوصة، معدل تحديث 120 هرتز، HDR10+

الأبعاد والوزن 163.4 × 74.3 × 8.7 ملم، 222 جرام

الألوان الأحمر، الأسود، الأبيض، الأزرق

الشريحة نانو سيم، ثنائي الشريحة

الشبكات GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G

الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت مع 12 جيجا رام أو 512 جيجابايت مع 12 جيجا رام

الذاكرة الخارجية لا يدعم

المعالج Snapdragon 8 Gen 2، ثماني النواة، 4 نانومتر

المعالج الرسومي ادرينو 730

نظام التشغيل أندرويد 13

الكاميرا الخلفية رباعية: 144 ميجابيكسل (واسعة) + 32 ميجابيكسل (فائقة الاتساع) + 16 ميجابيكسل (ماكرو) + 5 ميجابيكسل (عمق)، فلاش ليد، HDR، بانوراما، فيديو 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps

الكاميرا الأمامية 8 ميجابيكسل (واسعة)، HDR، فيديو 1080p@30fps

البطارية 7100 ملى أمبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، شحن سريع 65 واط

المنافذ والمستشعرات USB Type-C، البصمة (تحت الشاشة)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، طيف الألوان

الاتصالات اللاسلكية واي فاي، بلوتوث، GPS، NFC