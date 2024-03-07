“غياب حنان ترك !!“ مسلسل بسنت ودياسطي الجزء الخامس في رمضان 2024 وحقيقة عدم مشاركة حنان ترك

مسلسل بسنت من المسلسلات الكرتونية المميزة للغاية والذي حاز على شهرة كبيرة منذ عرضه في جمهورية مصر العربية، وأصبح له العديد من المشاهدين والمتابعين في كل مكان داخل الوطن العربي والذين ينتظرون بفارغ الصبر عرض الجزء الخامس من المسلسل، بعد الاعلان الرسمي من قبل الفنان صلاح عبد الله الذي أعلن على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي اكس والذي يسمى سابقا باسم تويتر عن عودة مسلسل بسنت ودياسطي الجزء الخامس في شهر رمضان المبارك لعام 2024، وذلك بعد غياب 13 عام ويشارك في ذلك المسلسل الفنانة حنان ترك والتي تقوم بدور بسنت، ولذلك يبحث العديد من المشاهدين والمتابعين عن حقيقة عدم مشاركه حنان ترك في مسلسل الجزء الخامس وذلك ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا فتابعوا معنا..

موعد عرض بسنت ودياسطي والقنوات الناقلة

من المقرر أن يتم عرض الحلقة الأولى من مسلسل بسنت ودياسطي يوم الاثنين المقبل الموافق 1 من شهر رمضان المبارك لعام 2024، وذلك بعد عرض الجزء الرابع في عام 2011.

أبطال مسلسل بسنت ودياسطي الجزء الخامس

يعد البحث عن الشخصيات والأبطال المشاركة في مسلسل بسنت ودياسطي الجزء الخامس من أكثر الأشياء التي يبحث عنها عدد كبير من محبي المسلسل، حيث لم يعلن الفنان صلاح عبد الله حتى الآن عن الابطال المشاركين في المسلسل الجزء الخامس، وعدم معرفه هوية الشخصية التي تقوم بدور الفنانة حنان ترك والتي اعتزلت منذ فترة، ونحن في انتظار عرض الحلقة الأولى من المسلسل يوم الاثنين المقبل وذلك لمعرفة بسنت والتي كانت تقوم بدورها الفنانة المعتزلة حنان تركي.