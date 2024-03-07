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وصفة سهلة واقتصادية .. طريقة عمل كيكة السميد مع جوز الهند بحجم كبير هتبهري ضيوفك وعيلتك
عدد كبير من ربات البيوت يبدأون في البحث عن وصفات حلويات شهية من أجل تحضيرها خلال شهر رمضان الكريم، وتعد كيكة السميد مع جوز الهند من الوصفات الشهية التي من السهل تحضيرها في المنزل نظرًا لأن مكوناتها متواجدة ي كل مطبخ، وخلال الأسطر التالية سوف نضوح طريقة عمل كيكة السميد.
مكونات تحضير كيكة السميد
من أجل تحضير كيكة السميد في البيت بمكونات اقتصادية لابد من توافر:
- كوب من دقيق السميد.
- كوب من جوز الهند الناعم.
- نصف كوب من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من السكر الأبيض.
- نصف كوب من الزيت.
- أربع بيضات.
- كيس فانيليا.
- كيس بيكنج بودر.
- شربات.
- ملح.
- عدد 2 علبة زبادي.
- كوب سكر ناعم.
- كوب ماء.
- عصير ليمون.
خطوات تحضير كيكة السميد
تعد كيكة السميد من الوصفات الشهية التي من السهل تحضيرها في البيت خصوصًا شهر رمضان الكريم، ومن أجل تحضيرها لابد من إتباع الخطوات التالية:
- في بولة يتم وضع كلاً من السكر والبيض ورشة من الملح والفانيليا وباستخدام المضرب الكهربائي يتم الخلط إلى أن يصبح القوام الكريمي.
- ثم يتم وضع الزيت ثم الزبادي مع الاستمرار في الخلط.
- يتم نخل كلاً من الدقيق والبيكنج بودر ووضع جوز الهند ودقيق السميد والمزج جيدًا.
- بعد خلط كل المكونات الجافة يتم خلطها مع السائلة.
- الخلط جيدًا إلى أن يختفي الدقيق.
- وضع المزيج في صينية مدهونة بكمية من الزيت.
- وضع الصينية داخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 45 دقيقة.
- بعد أن تخرج من الفرن يتم سقيها بالشربات.