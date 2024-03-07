تكنولوجيا
هاتف أوبو رينو 7 برو – القوة والجمال في تصميم متطور ومواصفات متميزة
يعتبر هاتف أوبو رينو 7 برو من أحدث إصدارات شركة أوبو في الفئة المتوسطة العليا، حيث يقدم الهاتف تجربة مستخدم متكاملة تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق والكاميرا المتعددة الوظائف، مع معالج ميدياتك ديمنسيتي 1200 ماكس الداعم لشبكات الجيل الخامس، وشاشة أموليد بمعدل تحديث 90 هرتز، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، يعد هاتف أوبو رينو 7 برو خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن هاتف ذكي يلبي احتياجاته اليومية ويمنحه مزايا إضافية، في هذا المقال، سنستعرض مواصفات هذا الهاتف ومميزاته وعيوبه بالتفصيل.
مواصفات هاتف أوبو رينو 7 برو
|الشاشة
|6.55 بوصة – 90 هرتز – AMOLED
|المعالج
|MediaTek Dimensity 1200 Max
|الذاكرة الداخلية
|128 أو 256 جيجابايت
|الرام
|8 أو 12 جيجابايت
|الكاميرا الخلفية
|50 + 8 + 2 ميجابكسل
|الكاميرا الأمامية
|32 ميجابكسل
|البطارية
|4500 مللي أمبير – 65 واط
|نظام التشغيل
|اندرويد 11
|الشبكات
|يدعم 2G/3G/4G/5G
|الأبعاد
|159.9×72.5×7.99 مم
|الوزن
|179 غرام
|الألوان
|أسود/أزرق/أخضر
|الشحن والبطارية
|9/10
|التقييم العام
|9.2/10
المميزات
- شاشة أموليد بمعدل تحديث 90 هرتز توفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة.
- معالج ميدياتك ديمنسيتي 1200 ماكس يقدم أداءً سريعًا ومستقرًا ويدعم شبكات الجيل الخامس.
- خيارات متعددة للذاكرة الداخلية والرام تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة.
- كاميرا خلفية متعددة الأغراض بدقة 50 ميجابكسل تدعم التصوير الواسع والماكرو والعزل.
- كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل تدعم التصوير الذاتي والفيديو كول.
- بطارية كبيرة السعة مع شحن سريع بقوة 65 واط وشحن عكسي.
- تصميم أنيق وخفيف الوزن ومقاوم للماء والغبار بشهادة IP68.
- نظام تشغيل اندرويد 11 مع واجهة أوبو كولور أو إس 12 السهلة الاستخدام..
يعد هاتف أوبو رينو 7 برو من الهواتف الذكية المتميزة في الفئة المتوسطة العليا، حيث يجمع بين مواصفات عالية الجودة وتصميم متطور وكاميرا متنوعة، بانتظار الإعلان الرسمي، يبقى الهاتف محط أنظار المهتمين بأحدث التقنيات وأعلى المواصفات.