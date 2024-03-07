تكنولوجيا

هاتف أوبو رينو 7 برو – القوة والجمال في تصميم متطور ومواصفات متميزة

bdalhadyمنذ 23 دقيقة
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 يعتبر هاتف أوبو رينو 7 برو من أحدث إصدارات شركة أوبو في الفئة المتوسطة العليا، حيث يقدم الهاتف تجربة مستخدم متكاملة تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق والكاميرا المتعددة الوظائف، مع معالج ميدياتك ديمنسيتي 1200 ماكس الداعم لشبكات الجيل الخامس، وشاشة أموليد بمعدل تحديث 90 هرتز، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، يعد هاتف أوبو رينو 7 برو خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن هاتف ذكي يلبي احتياجاته اليومية ويمنحه مزايا إضافية، في هذا المقال، سنستعرض مواصفات هذا الهاتف ومميزاته وعيوبه بالتفصيل.

مواصفات هاتف أوبو رينو 7 برو

الشاشة6.55 بوصة – 90 هرتز – AMOLED
المعالجMediaTek Dimensity 1200 Max
الذاكرة الداخلية128 أو 256 جيجابايت
الرام8 أو 12 جيجابايت
الكاميرا الخلفية50 + 8 + 2 ميجابكسل
الكاميرا الأمامية32 ميجابكسل
البطارية4500 مللي أمبير – 65 واط
نظام التشغيلاندرويد 11
الشبكاتيدعم 2G/3G/4G/5G
الأبعاد159.9×72.5×7.99 مم
الوزن179 غرام
الألوانأسود/أزرق/أخضر
الشحن والبطارية9/10
التقييم العام9.2/10

المميزات

  • شاشة أموليد بمعدل تحديث 90 هرتز توفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة.
  • معالج ميدياتك ديمنسيتي 1200 ماكس يقدم أداءً سريعًا ومستقرًا ويدعم شبكات الجيل الخامس.
  • خيارات متعددة للذاكرة الداخلية والرام تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة.
  • كاميرا خلفية متعددة الأغراض بدقة 50 ميجابكسل تدعم التصوير الواسع والماكرو والعزل.
  • كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل تدعم التصوير الذاتي والفيديو كول.
  • بطارية كبيرة السعة مع شحن سريع بقوة 65 واط وشحن عكسي.
  • تصميم أنيق وخفيف الوزن ومقاوم للماء والغبار بشهادة IP68.
  • نظام تشغيل اندرويد 11 مع واجهة أوبو كولور أو إس 12 السهلة الاستخدام..

يعد هاتف أوبو رينو 7 برو من الهواتف الذكية المتميزة في الفئة المتوسطة العليا، حيث يجمع بين مواصفات عالية الجودة وتصميم متطور وكاميرا متنوعة، بانتظار الإعلان الرسمي، يبقى الهاتف محط أنظار المهتمين بأحدث التقنيات وأعلى المواصفات.

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bdalhadyمنذ 23 دقيقة
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