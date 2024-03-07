“علاء الدين والمصباح السحري”.. موعد إصدار تحديث ببجي 3.1 بهذه الإضافات المدهشة وطريقة تحميله

منذ أربع سنوات ولعبة ببجي تتربع على عرش أفضل ألعاب المعارك الجماعية، وعلى مدار هذه السنوات لم تتنازل الشركة المنتجة لها عن إدخال تحديثات وتعديلات بشكل دائم على اللعبة، وهذا ما جعلها حتى هذا اليوم تجذب ملايين اللاعبين إليها، وفي هذه الأيام زاد بحث لاعبي اللعبة عن موعد إصدار تحديث ببجي 3.1 حيث سيوفر لهم هذا التحديث جودة أفضل وإمكانات أكثر كفاءة.

موعد إصدار تحديث ببجي 3.1

في فبراير الماضي تم إطلاق “النسخة التجريبية” للتحديث، ولكل من ينتظر موعد إصدار تحديث ببجي 3.1، أبقي على استعداد تام حيث من المفترض أن يتم إطلاق النسخة الرسمية في الأيام القليلة القادمة من شهر مارس، وهذه النسخة التي يمكن للجميع تنزيلها والاستمتاع بها على كافة الأجهزة المؤهلة لاستمتاع اللاعبين بمميزات التحديث الجديد.

طريقة تنزيل تحديث ببجي 3.1

يمكن لحاملي الهواتف المحمولة سواء الأيفون أو الأندرويد أن يقوموا بتنزيل تحديث ببجي 3.1 PUBG Mobile، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الاتصال بشبكة إنترنت جيدة.

الولوج إلى متجر جوجل بلاي لهواتف الأندرويد أو متجر آبل ستور لهواتف الأيفون.

في شريط البحث يتم إدخال اسم اللعبة، والدخول إليها.

في حالة تم إصدار التحديث الجديد، ستجد أيقونة ” تحديث” قم بالضغط عليها.

عليك إنتظار دقائق معدودة، حتى إنتهاء التحديث.

وبذلك تم التحديث، اذهب لـ اللعب واستمتع بالمميزات الجديدة.

الإضافات الجديدة في تحديث ببجي 3.1

ما جعل الجميع ينتظرون موعد إصدار تحديث ببجي 3.1، هو ما تم الإعلان عنه حول ما يحمله هذا الإصدار من تحديثات، حيث يتحاكى هذا التحديث مع قصة علاء الدين والمصباح السحري، ولذلك جاءت الإضافات الجديدة متمثلة فيما يلي: