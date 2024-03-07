【﻿𝘀𝗮𝗺𝘀𝘂𝗻𝗴 𝗴𝗮𝗹𝗮𝘅𝘆 𝘀𝟮𝟯】تعرف على مواصفات وسعر هاتف سامسونج s 23 كما لم تعرفه من قبل

هاتف samsung galaxy s23 من أفضل الهواتف التي قدمتها شركة سامسونج والذي يتميز بالعديد من المميزات التي تجعله من الاجهزة الرائدة، يتميز هاتف samsung galaxy s23 بالسرعة وجودة التصوير العالية وغير ذلك من المواصفات العديدة التي نتعرف عليها من خلال مقالنا التالي.

مواصفات samsung galaxy s23

يعد هاتف samsung galaxy s23 من الفئات المتميزة في شرحته من الهواتف والتي يتميز بالمواصفات التالية:

الاسم المواصفات NFC يدعم شريحة الاتصال Nano Sim × 2 شبكات الاتصال 2G، 3G، 4G، 5G التصميم مقاومة الماء والغبار IP68 الأبعاد 146.3×70.9×7.6 ملم الوزن 167 جرام المواد زجاج محمي بجوريلا فيكتس 2 مع إطار من معدن الالمونيوم الشاشة نوع الشاشة Dynamic AMOLED 2X المساحة 6.1 إنش الجودة FHD+ الدقة 1080×2340 بكسل كثافة البكسل 422 بكسل لكل إنش معدل التردد 120Hz حماية الشاشة Corning Gorilla Glass Victus 2 سطوع الشاشة 1750 شمعة الذاكرة الإصدار الأول 128 جيجا بايت UFS 3.1، 8 جيجا بايت RAM الإصدار الثاني 256 جيجا بايت UFS 4.0، 8 جيجا بايت RAM دعم كارت ميموري لا الأداء المعالج Snapdragon 8 Gen 2 تكنولوجيا المعالج 4 نانو المعالج الرسومي Adreno 740 الكاميرات الكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل، F/2.2 الكاميرا الخليفة الكاميرا الأساسية 50 ميجا بكسل، F/1.8، OIS الكاميرا للزوم 10 ميجا بكسل، F/2.4، 3X، 30X الكاميرا الواسعة 12 ميجا بكسل، F/2.2

مميزات هاتف samsung galaxy s23

يتميز الهاتف بالعديد من المميزات التي تجعله ضمن الهواتف الرائدة في فئته، ومن هذه المميزات التالي:

ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء. سماعات خارجية بصوت ستيريو. واي فاي بترددات a/b/g/n/ac/6e، tri-band, Wi-Fi Direct. بلوتوث بإصدار 5.3 مع دعم A2DP, LE. تحديد الموقع الجغرافي GPS، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO. منفذ USB من النوع الأحدث Type C مع دعم OTG.

سعر هاتف samsung galaxy s23

يتوفر الهاتف بنسخة 128 جيجا و 256 جيجا في أكثر من دولة عربية، ويبلغ سعره في هذه البلاد على النحو التالي:

مصر:

النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام: حوالي 35000 جنيه مصري.

النسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام: غير متوفرة في مصر.

السعودية:

النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام: غير متوفرة في السعودية.

النسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام: حوالي 2900 ريال سعودي.

الإمارات العربية المتحدة:

النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام: حوالي 2300 درهم إماراتي.

النسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام: حوالي 2600 دَرْهم إماراتي.

مع العلم أن هذه الأسعار مر عليها أكثر من شهر، ولكن الهاتف samsung galaxy s23 مازال من أفضل الهواتف التي تميزت بها شركة سامسونج.