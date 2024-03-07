تكنولوجيا

【﻿𝘀𝗮𝗺𝘀𝘂𝗻𝗴 𝗴𝗮𝗹𝗮𝘅𝘆 𝘀𝟮𝟯】تعرف على مواصفات وسعر هاتف سامسونج s 23 كما لم تعرفه من قبل

samsung galaxy s23

Ragabgomaaمنذ 31 دقيقة
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samsung galaxy s23

هاتف samsung galaxy s23 من أفضل الهواتف التي قدمتها شركة سامسونج والذي يتميز بالعديد من المميزات التي تجعله من الاجهزة الرائدة، يتميز هاتف samsung galaxy s23 بالسرعة وجودة التصوير العالية وغير ذلك من المواصفات العديدة التي نتعرف عليها من خلال مقالنا التالي.

مواصفات samsung galaxy s23

يعد هاتف samsung galaxy s23 من الفئات المتميزة في شرحته من الهواتف والتي يتميز بالمواصفات التالية:

الاسمالمواصفات
NFCيدعم
شريحة الاتصالNano Sim × 2
شبكات الاتصال2G، 3G، 4G، 5G
التصميم
مقاومة الماء والغبارIP68
الأبعاد146.3×70.9×7.6 ملم
الوزن167 جرام
الموادزجاج محمي بجوريلا فيكتس 2 مع إطار من معدن الالمونيوم
الشاشة
نوع الشاشةDynamic AMOLED 2X
المساحة6.1 إنش
الجودةFHD+
الدقة1080×2340 بكسل
كثافة البكسل422 بكسل لكل إنش
معدل التردد120Hz
حماية الشاشةCorning Gorilla Glass Victus 2
سطوع الشاشة1750 شمعة
الذاكرة
الإصدار الأول128 جيجا بايت UFS 3.1، 8 جيجا بايت RAM
الإصدار الثاني256 جيجا بايت UFS 4.0، 8 جيجا بايت RAM
دعم كارت ميموريلا
الأداء 
المعالجSnapdragon 8 Gen 2
تكنولوجيا المعالج4 نانو
المعالج الرسوميAdreno 740
الكاميرات
الكاميرا الأمامية12 ميجا بكسل، F/2.2
الكاميرا الخليفة
الكاميرا الأساسية50 ميجا بكسل، F/1.8، OIS
الكاميرا للزوم10 ميجا بكسل، F/2.4، 3X، 30X
الكاميرا الواسعة12 ميجا بكسل، F/2.2
samsung galaxy s23

مميزات هاتف samsung galaxy s23

يتميز الهاتف بالعديد من المميزات التي تجعله ضمن الهواتف الرائدة في فئته، ومن هذه المميزات التالي:

  1. ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.
  2. سماعات خارجية بصوت ستيريو.
  3. واي فاي بترددات a/b/g/n/ac/6e، tri-band, Wi-Fi Direct.
  4. بلوتوث بإصدار 5.3 مع دعم A2DP, LE.
  5. تحديد الموقع الجغرافي GPS، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO.
  6. منفذ USB من النوع الأحدث Type C مع دعم OTG.

سعر هاتف samsung galaxy s23

يتوفر الهاتف بنسخة 128 جيجا و 256 جيجا في أكثر من دولة عربية، ويبلغ سعره في هذه البلاد على النحو التالي:

مصر:

  • النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام: حوالي 35000 جنيه مصري.
  • النسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام: غير متوفرة في مصر.

السعودية:

  • النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام: غير متوفرة في السعودية.
  • النسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام: حوالي 2900 ريال سعودي.

الإمارات العربية المتحدة:

  • النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام: حوالي 2300 درهم إماراتي.
  • النسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام: حوالي 2600 دَرْهم إماراتي.

مع العلم أن هذه الأسعار مر عليها أكثر من شهر، ولكن الهاتف samsung galaxy s23 مازال من أفضل الهواتف التي تميزت بها شركة سامسونج.

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Ragabgomaaمنذ 31 دقيقة
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