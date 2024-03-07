تكنولوجيا

ملك الفئة المتوسطة.. مراجعة شاملة لهاتف Samsung Galaxy S21 FE 5G .. هل يستحق الشراء؟ ..

ندى محمدمنذ 41 دقيقة
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مواصفات هاتف Samsung Galaxy S21 FE 5G

أعلنت شركة سامسونج مؤخرًا عن هاتفها الجديد Galaxy S21 FE 5G الذي جاء ليقدم تجربة جديدة ومميزة ويكون بمسابة النسخة الأحدث والأكثر تطورًا من هاتف Galaxy S21، ووفقًا لما أعلنت عنه الشركة فإن الهاتف جاء بمواصفات مميزة سنوضحها كاملة بالتفصيل في الفقرات اللاحقة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S21 FE 5G

جاء هاتف سامسونج جالكسي S21 FE 5G بمواصفات رائعة متمثلة فيما يلي:

الشاشةمن نوع Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.4 بوصة بدقة 1080×2400 بجودة +FHD مع دعم لمعدل التحديث 120 هرتز، وتأتي مزودة بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus إلى جانب دعم خاصية Always on display
المعالجمن نوع Exynos 2100 بتكنولوجيا 5 نانو مع معالج رسوميات من نوع Mali-G78 MP14
الكاميرا الأماميةبدقة 32 ميجا بكسل وتأتي بشكل ثقب في الشاشة، مع فتحة عدسة F\2.2
الكاميرا الخلفيةثلاثية؛ الأولى بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F\1.8، الثانية الخاصة بالزوم بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F\2.4، الثالثة خاصة بالتصوير الواسع بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F\2.2، إلى جانب فلاش أحادي من نوع LED
التخزين128 / 256 جيجا بايت
الرام8 جيجا رام
نظام التشغيلأندرويد 12 وبواجهة سامسونج One UI 4
البطاريةسعة 4500 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط والشاحن اللاسلكي بقوة 15 واط
الأمان والحمايةيأتي الهاتف مزود بمستشعر بصمة وهو مدمج أسفل الشاشة، ويدعم كذلك خاصية فتح الهاتف بالوجه
اللونالزيتوني / الأسود / اللافندر / الأبيض

سعر هاتف سامسونج جالكسي S21 FE 5G

يبلغ سعر الهاتف في كلاً من مصر والسعودية والإمارات ما يلي:

الدولة128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام
مصر17000 جنيه
السعودية1700 ريال1950 ريال
الإمارات1500 درهم1700 درهم

 

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ندى محمدمنذ 41 دقيقة
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