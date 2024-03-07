ملك الفئة المتوسطة.. مراجعة شاملة لهاتف Samsung Galaxy S21 FE 5G .. هل يستحق الشراء؟ ..

أعلنت شركة سامسونج مؤخرًا عن هاتفها الجديد Galaxy S21 FE 5G الذي جاء ليقدم تجربة جديدة ومميزة ويكون بمسابة النسخة الأحدث والأكثر تطورًا من هاتف Galaxy S21، ووفقًا لما أعلنت عنه الشركة فإن الهاتف جاء بمواصفات مميزة سنوضحها كاملة بالتفصيل في الفقرات اللاحقة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S21 FE 5G

جاء هاتف سامسونج جالكسي S21 FE 5G بمواصفات رائعة متمثلة فيما يلي:

الشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.4 بوصة بدقة 1080×2400 بجودة +FHD مع دعم لمعدل التحديث 120 هرتز، وتأتي مزودة بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus إلى جانب دعم خاصية Always on display المعالج من نوع Exynos 2100 بتكنولوجيا 5 نانو مع معالج رسوميات من نوع Mali-G78 MP14 الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل وتأتي بشكل ثقب في الشاشة، مع فتحة عدسة F\2.2 الكاميرا الخلفية ثلاثية؛ الأولى بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F\1.8، الثانية الخاصة بالزوم بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F\2.4، الثالثة خاصة بالتصوير الواسع بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F\2.2، إلى جانب فلاش أحادي من نوع LED التخزين 128 / 256 جيجا بايت الرام 8 جيجا رام نظام التشغيل أندرويد 12 وبواجهة سامسونج One UI 4 البطارية سعة 4500 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط والشاحن اللاسلكي بقوة 15 واط الأمان والحماية يأتي الهاتف مزود بمستشعر بصمة وهو مدمج أسفل الشاشة، ويدعم كذلك خاصية فتح الهاتف بالوجه اللون الزيتوني / الأسود / اللافندر / الأبيض

سعر هاتف سامسونج جالكسي S21 FE 5G

يبلغ سعر الهاتف في كلاً من مصر والسعودية والإمارات ما يلي: