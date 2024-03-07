تكنولوجيا

هل تريد هاتفاً قابلاً للطي بمواصفات خيالية؟ اكتشف Galaxy Z Flip3 الذي يفوق توقعاتك!

bdalhadyمنذ ساعتين
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يعتبر هاتف Galaxy Z Flip3 من سامسونج أحدث إصدارات الشركة من الهواتف القابلة للطي، والتي تتميز بتصميم مبتكر وعملي، يمكنك طيه وحمله بسهولة في جيبك أو حقيبتك، كما يتمتع الهاتف بمواصفات عالية تنافس الهواتف الرائدة الأخرى في السوق، مثل المعالج القوي، والشاشة الكبيرة، والكاميرا الممتازة، في هذا المقال، سنستعرض معكم أهم مواصفات ومميزات وعيوب هاتف Galaxy Z Flip3.

مواصفات هاتف Galaxy Z Flip3

الشبكاتيدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس
الوزن183 جرام
الأبعاد166×72.2×6.9 ملم عند الفتح، و86.4×72.2×15.9-17.1 ملم عند الطي
الشاشةشاشة قابلة للطي من نوع Dynamic AMOLED 2X، بحجم 6.7 بوصة، ودقة FHD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، ودعم HDR10+
الشاشة الثانويةشاشة خارجية من نوع Super AMOLED، بحجم 1.9 بوصة، ودقة 260×512 بكسل
النظامأندرويد 11، قابل للتحديث إلى أندرويد 13
المعالجمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 888 5G، بتقنية 5 نانو
الذاكرة العشوائية8 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية128 أو 256 جيجا بايت، لا يدعم كارت ميموري
الكاميرا الخلفيةكاميرا مزدوجة، الأولى بدقة 12 ميجا بكسل، والثانية بدقة 12 ميجا بكسل للتصوير الواسع، مع فلاش LED
الكاميرا الأماميةكاميرا بدقة 10 ميجا بكسل
البطاريةبطارية بسعة 3300 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 10 واط، والشحن العكسي بقوة 4.5 واط
المستشعراتمستشعر بصمة الإصبع على الجانب، ومقياس التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، والبارومتر
الميزات الإضافيةمقاوم للماء بشهادة IPX8، ومحمي بزجاج Gorilla Glass Victus، ومدعوم بصوت AKG، ويدعم NFC

مميزات هاتف Galaxy Z Flip3

  • تصميم جذاب وعصري، يمكنك طيه وفتحه بسهولة، ويناسب أي مكان تريد وضعه فيه.
  • شاشة كبيرة وممتازة، توفر تجربة مشاهدة رائعة، مع دعم HDR10+ ومعدل تحديث 120 هرتز، وحماية Gorilla Glass Victus.
  • شاشة ثانوية خارجية، تمكنك من رؤية الإشعارات والوقت والبطارية وغيرها من المعلومات، دون الحاجة إلى فتح الهاتف.
  • معالج قوي وسريع، يقدم أداء ممتاز في التطبيقات والألعاب، مع دعم شبكات الجيل الخامس.
  • كاميرا خلفية مزدوجة، تلتقط صوراً وفيديوهات بجودة عالية، مع دعم المثبت البصري والتصوير الواسع والبطيء.
  • كاميرا أمامية جيدة، تسمح بإجراء مكالمات فيديو وتصوير سيلفي بوضوح.
  • بطارية تدوم ليوم كامل، مع دعم الشحن السريع واللاسلكي والعكسي.
  • مقاومة للماء، مما يزيد من عمر الهاتف ويحميه من الأضرار.
  • يدعم NFC، مما يمكنك من الدفع الإلكتروني والتواصل مع الأجهزة الأخرى.

عيوب هاتف Galaxy Z Flip3

  • السعر مرتفع، مقارنة بالهواتف الأخرى ذات المواصفات المشابهة.
  • البطارية صغيرة، مقارنة بحجم الشاشة والمعالج، مما قد يؤثر على عمر الهاتف.
  • لا يدعم كارت ميموري، مما يحد من مساحة التخزين المتاحة.
  • لا يوجد مقبس سماعة 3.5 ملم، مما يحتم عليك استخدام سماعات لاسلكية أو محول.
  • الكاميرا الأمامية محدودة بدقة 10 ميجا بكسل، مما قد يؤثر على جودة الصور والفيديوهات.
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bdalhadyمنذ ساعتين
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