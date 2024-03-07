هل تريد هاتفاً قابلاً للطي بمواصفات خيالية؟ اكتشف Galaxy Z Flip3 الذي يفوق توقعاتك!

يعتبر هاتف Galaxy Z Flip3 من سامسونج أحدث إصدارات الشركة من الهواتف القابلة للطي، والتي تتميز بتصميم مبتكر وعملي، يمكنك طيه وحمله بسهولة في جيبك أو حقيبتك، كما يتمتع الهاتف بمواصفات عالية تنافس الهواتف الرائدة الأخرى في السوق، مثل المعالج القوي، والشاشة الكبيرة، والكاميرا الممتازة، في هذا المقال، سنستعرض معكم أهم مواصفات ومميزات وعيوب هاتف Galaxy Z Flip3.

مواصفات هاتف Galaxy Z Flip3

الشبكات يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس الوزن 183 جرام الأبعاد 166×72.2×6.9 ملم عند الفتح، و86.4×72.2×15.9-17.1 ملم عند الطي الشاشة شاشة قابلة للطي من نوع Dynamic AMOLED 2X، بحجم 6.7 بوصة، ودقة FHD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، ودعم HDR10+ الشاشة الثانوية شاشة خارجية من نوع Super AMOLED، بحجم 1.9 بوصة، ودقة 260×512 بكسل النظام أندرويد 11، قابل للتحديث إلى أندرويد 13 المعالج معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 888 5G، بتقنية 5 نانو الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت الذاكرة الداخلية 128 أو 256 جيجا بايت، لا يدعم كارت ميموري الكاميرا الخلفية كاميرا مزدوجة، الأولى بدقة 12 ميجا بكسل، والثانية بدقة 12 ميجا بكسل للتصوير الواسع، مع فلاش LED الكاميرا الأمامية كاميرا بدقة 10 ميجا بكسل البطارية بطارية بسعة 3300 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 10 واط، والشحن العكسي بقوة 4.5 واط المستشعرات مستشعر بصمة الإصبع على الجانب، ومقياس التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، والبارومتر الميزات الإضافية مقاوم للماء بشهادة IPX8، ومحمي بزجاج Gorilla Glass Victus، ومدعوم بصوت AKG، ويدعم NFC

مميزات هاتف Galaxy Z Flip3

تصميم جذاب وعصري، يمكنك طيه وفتحه بسهولة، ويناسب أي مكان تريد وضعه فيه.

شاشة كبيرة وممتازة، توفر تجربة مشاهدة رائعة، مع دعم HDR10+ ومعدل تحديث 120 هرتز، وحماية Gorilla Glass Victus.

شاشة ثانوية خارجية، تمكنك من رؤية الإشعارات والوقت والبطارية وغيرها من المعلومات، دون الحاجة إلى فتح الهاتف.

معالج قوي وسريع، يقدم أداء ممتاز في التطبيقات والألعاب، مع دعم شبكات الجيل الخامس.

كاميرا خلفية مزدوجة، تلتقط صوراً وفيديوهات بجودة عالية، مع دعم المثبت البصري والتصوير الواسع والبطيء.

كاميرا أمامية جيدة، تسمح بإجراء مكالمات فيديو وتصوير سيلفي بوضوح.

بطارية تدوم ليوم كامل، مع دعم الشحن السريع واللاسلكي والعكسي.

مقاومة للماء، مما يزيد من عمر الهاتف ويحميه من الأضرار.

يدعم NFC، مما يمكنك من الدفع الإلكتروني والتواصل مع الأجهزة الأخرى.

عيوب هاتف Galaxy Z Flip3