معركة العمالقة: مقارنة شاملة بين Samsung Galaxy S24 Ultra و OnePlus 12

يُعتبر هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra وهاتف OnePlus 12 من أبرز الهواتف في السوق، حيث يُقدم كل منهما مزيجًا فريدًا من التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الأنيق، يتميز الـ Galaxy S24 Ultra بكاميرا خلفية رباعية ودعم القلم الـ S-Pen، بينما يبرز OnePlus 12 ببطاريته الضخمة وسرعة الشحن الفائقة، في هذا المقال، سنقوم بمقارنة شاملة بين الهاتفين لنرى أيهما يُعتبر الخيار الأمثل للمستخدمين.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra وهاتف OnePlus 12

المواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra OnePlus 12 الشاشة 6.8 بوصة Dynamic AMOLED 6.82 بوصة LTPO OLED الكاميرا رباعية: 200+50+10+12 ميجابكسل 48+64+50 ميجابكسل الذاكرة العشوائية 12 جيجابايت رام 12-24 جيجابايت رام البطارية 5000 ملى أمبير 5400 ملى أمبير، 100 واط نظام التشغيل أندرويد 14 أندرويد 14 المعالج Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3

مميزات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra

شاشة Dynamic AMOLED 2X بمعدل تحديث 120Hz. دعم القلم الـ S-Pen. مقاومة للماء والغبار بشهادة IP68. كاميرا خلفية رباعية مع دعم الذكاء الاصطناعي. خيارات تخزين متعددة تصل إلى 1 تيرابايت. دعم شبكات الجيل الخامس 5G. معالج قوي Snapdragon 8 Gen 3. تصميم أنيق مع إطار من التيتانيوم. دعم ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. تجربة استخدام مميزة مع One UI 6.1.

مميزات OnePlus 12

شحن سريع سلكي بقدرة 100 واط. شاشة LTPO OLED بمعدل تحديث 120Hz. دعم الشحن اللاسلكي والعكسي. تصميم مع شاشة منحنية. خيارات ذاكرة عشوائية تصل إلى 24 جيجابايت. دعم OxygenOS 14 (الدولي). معالج Snapdragon 8 Gen 3. كاميرا خلفية ثلاثية متقدمة. دعم شبكات الجيل الخامس 5G. تجربة صوتية محسنة مع مكبرات ستيريو.

العيوب Samsung Galaxy S24 Ultra

سعر مرتفع مقارنةً بالمنافسين. لا يدعم زيادة المساحة التخزينية. وزن ثقيل نسبيًا (233 جرام). لا يأتي الشاحن بالعلبة. حجم كبير قد لا يناسب الجميع. الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل فقط. محدودية الألوان المتاحة. الحاجة لشراء القلم الـ S-Pen بشكل منفصل.

عيوب OnePlus 12