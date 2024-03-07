اخيرا.. تحميل pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 جميع المحافظات عبر منصة مظلتي

من أكثر العناوين التي يتم البحث عنها في العراق هي معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 خاصة لكون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة إلى الحكومة العراقية أكدت أنه سوف يتم الإعلان عن هذه الأسماء قبل قدوم شهر رمضان الكريم، خاصة لكون دعم الرعاية الاجتماعية تم طرحه من أجل مساعدة الأشخاص المحتاجين إلى توفير ما يحتاجون إليه من متطلبات في ظل غلاء الأسعار والظروف الصعبة التي تمر بها دولة العراق.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

عملية الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عملية إلكترونية تتم من خلال خطوات بسيطة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان تابع للوزارة من أجل معرفة كشوفات المقبولين في الدعم، وتتمثل الخطوات في الآتي:

الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة إلى حكومة العراق الالكتروني.

من الصفحة الرئيسية اختيار الرعاية الاجتماعية.

يقوم المستخدم بتحديد الوجبة التي يريد الاستعلام بخصوصها.

في هذه الخطوة يتم تحديد الوجبة الأخيرة.

إدخال اسم المتقدم رباعي/ أرقام بطاقة الهوية الخاصة به ويجب أن تكون سارية الصلاحية.

إدخال رقم الطلب إن أمكن.

الخطوة الأخيرة بعد ذلك القيام بضغط على كلمة استعلام.

ظهور كشوفات اسماء المقبولين ومن ثم اسم المستعلم في حالة قبول طلبه.

متاح تحميل كشوفات المقبولين في صورة ملف pdf من خلال نفس الموقع.

شروط استحقاق الرعاية الإجتماعية

هناك معايير يجب أن تكون متوفرة في المتقدم لكي يضمن أن يتم قبول طلبه، وتتمثل هذه الشروط في الآتي: