شروط منفعة كبار السن والارامل التي فرضها صندوق الحماية الاجتماعية لاستحقاق الدعم

يبحث الكثيرون عن منفعة كبار السن التي يقدمها صندوق الحماية الاجتماعية لكبار السن، كما يبحثون أيضا على منفعة الأرامل التي يقدمها الصندوق، حيث سيقدم الصندوق هذه المنفعة للفئات كثيرة من المواطنين العمانيين وأشد هذه الفئات احتياجًا هم هذين الفئتين كبار السن والأرامل لأن في الأغلب ليس عندهم قدرة على التكسب لذلك هم في حاجة ماسة لدعم، ومن خلال الأسطر التالية نبين الشروط التي وضعها الصندوق لحصول كلا الفئتين على الدعم وطريقة التسجيل.

شروط منفعة كبار السن

وضع صندوق الحماية الاجتماعية شروط لمنفعة كبار السن حيث تشتمل هذه الشروط على التالي:

أن يكون المتقدم عماني الجنسية. أن يكون مقيمًا في عمان. لابد أن يكون سنه 60 عاما أو أكبر. يجب أن تكون جميع البيانات صحيحة وموثقة بالمستندات المطلوبة.

شروط منفعة الأرامل

كما بين الصندوق أيضا شروط منفعة الأرامل والتي هي على النحو التالي:

أن تكون المنتفعة عمانية الجنسية. أن تكون بلغت سن كبار السن 60 عاما. أن تكون المنتفعة مقيمة في عمان بشكل دائم. أن لا تكون تزوجت بعد موت زوجها.

كيف اسجل منفعة كبار السن؟

التسجيل في منفة كبار السن أو الأرامل يتم من خلال خطوات بسيطة، والتي يتيحها صندوق الحماية الاجتماعية من خلال موقعه الإلكتروني عبر اتباع التالي:

الدخول على موقع الصندوق من هنــــا. إنشاء حساب شخصي باستخدام رقم الهُوِيَّة. الدخول على الحساب الشخصي على موقع الصندوق وإدخال البيانات اللازمة للتسجيل مثل الاسم ورقم الهُوِيَّة والسن ونحوه. إرفاق المستندات المطلوبة لتأكيد البيانات.

بهذا تكون قد سجلت في المنفعة التي بينا شروطها التي يجب عليك مراجعتها جيدا قبل التسجيل لتتمكن من الحصول على منفعة دخل الأسرة.