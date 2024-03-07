الحق سجل الان.. رابط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يبحث كثير من المستفيدين عن ما هو رابط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 حيث يعتبر تكافل وكرامة من أهم برامج الدعم المالية المقدمة من الدولة وذلك في إطار إعانة ذوي الطبقة المتوسطة والدخل المحدود على حمل أعباء الحياة حيث تسعى الحكومة المصرية جاهدة على رفع مستوى المعيشة وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول برنامج تكافل وكرامة.

ماهو رابط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

يمكن الاستعلام عن ماهو رابط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 بكل سهولة عبر اتباع مجموعة من الخطوات ومن أهم تلك الخطوات مايلي:

أولًا يتعين عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي

وفي الخطوة التالية يتعين عليك الضغط على أيقونة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

ثم يتعين عليك إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي ورقم البطاقة الشخصية الخاصة بك

ثم يتعين عليك الضغط على أيقونة التسجيل في معاش تكافل وكرامة عبر الرقم القومي

أهم شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة للطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود ووضعت عدة شروط حتى يصل الدعم إلى الفئة المستحقة ومن أهم شروط تكافل وكرامة هي الآتي :