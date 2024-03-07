“اسطورة العودة”.. موعد مسلسل المداح 4 بطولة حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب والقنوات الناقلة له

موعد مسلسل المداح 4، يتزايد البحث من قبل عشاق الاعمال الدرامية وخاصة محبي أعمال الرعب والاثارة حول موعد مسلسل المداح 4 الذي من المتوقع أن يتصدر التريند خلال شهر رمضان المقبل على غرار المواسم السابقة، حيث من المتوقع أن يحقق مسلسل المداح 4 نجاحا كبيرا ويستقطب عدد كبير من المشاهدين بفضل قصته المختلفة واحداثه المثيرة، واليكم القنوات الناقلة للمسلسل.

موعد مسلسل المداح 4

فيما تم تحديد موعد مسلسل المداح 4 من قبل القناة الناقلة له، حيث سيعرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة يوميا عبر قناة MBC مصر، فيما يعاد في تمام الساعة الحادية عشر مساءا وفي تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم التالي.

القنوات الناقلة لمسلسل المداح 4

وكعادة كل عام نجحت شبكة قنوات MBC في الحصول على حقوق عرض مسلسل المداح 4، ليتم عرضه من أول يوم رمضان عبر تردد القنوات التالية:

قناة ام بي سي مصر.

قناة ام بي سي مصر 2.

قناة MBC دراما.

احداث مسلسل المداح 4

ستكون أحداث مسلسل المداح 4 ممتدة للأجزاء السابقة، إذ يدخل الشيخ صابر المداح في مواجهة جديدة مع ملك الجن «قزح» (فتحي عبد الوهاب)، ويمر عبر بوابات مختلفة في الصراع المحتدم ما بين الخير والشر، كما ستعود في هذا الجزء النجمة سهر الصايغ” التي تقوم بدور “مليكة” الجنية من جديد، والتي تدخل في صراع مع الشيخ صابر، كما يشارك يوسف نجل الفنان حمادة هلال في الجزء الرابع.

ابطال مسلسل المداح 4

مسلسل المداح 4 من بطولة:”حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، سهر الصايغ، دياب، رشدي الشامي، يوسف حمادة هلال، محمود عامر، مي سليم، صفاء الطوخي، حنان سليمان، هلا السعيد، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، صبحي خليل”.