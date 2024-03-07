“اللحمة رخص ياجدعان”.. انخفاض كبير في اسعار اللحوم اليوم الخميس 7 مارس… قومي املي الفريزر بسرعه.!!

تعتبر اللحوم من أهم المواد الغذائية التي يحتاجها الإنسان يوميا، وتعتبر مصدرا مهما للبروتين والفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الجسم، ولكن مع ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة كانت تصبح اللحوم بمتناول الجميع بفعل الأسعار المرتفعة، ولكن لاحظنا انخفاضا كبيرا في أسعار اللحوم بشكل عام، وأسعار اللحوم شهدت نزولا في الأشهر الأخيرة بسبب عدة عوامل، منها زيادة الإنتاج، وخفض التكاليف، والتنافس بين المزارعين والموردين، وهذا كله أدى إلى تقليل تكلفة إنتاج اللحوم وبالتالي تقليل أسعارها في الأسواق.

اسعار اللحوم

وفي صدد هذا الخبر ومع قدوم شهر رمضان، يلاحظ الكثير من المواطنين ارتفاعا في الطلب على اللحوم في الأسواق، مما يجعل البحث عن أسعارها أمرا شائعا وضروريا، ويعتبر البعض أن انخفاض أسعار اللحوم المستوردة يشير إلى احتمالية انخفاض أسعار اللحوم المحلية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فترة من الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الناتجة عن زيادة أسعار الأعلاف ونقص المعروض، تدخلت الحكومة للتصدي لهذه الزيادة في الأسعار من خلال تخفيض أسعار الأعلاف وزيادة توفرها، بالإضافة إلى التحسن الواضح في سوق العملة، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في الأسعار المحلية للحوم.

اسعار اللحوم اليوم الخميس

لاحظنا أن الأسعار الخاصة باللحوم في مصر في التراجع ببطء في الأسواق، حيث تأثرت أسعار اللحوم المحلية والطازجة في بعض المناطق بانخفاض أسعار المواد العلفية، وتعويم سعر الدولار، مما أدى إلى انخفاضها بمقدار 70 جنيه، وفي الوقت نفسه، تقدم معارض أهلا رمضان ومنافذ حكومية للحوم بسعر يبلغ 250 جنيه، وهو ما يعني فارقا يصل إلى 150 جنيه مقارنة بالأسواق العادية، يتم تسعير اللحوم في وزارة التموين بمبلغ 250 جنيه لكيلو اللحم الضأن المبرد، وبمبلغ 270 جنيه لكيلو اللحم الضأن الطازج، بينما يصل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة إلى حوالي 280 جنيه.