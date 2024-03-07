لولو حبيبة ماما .. الان ثبت تردد قناة وناسة 2024 على نايل سات وعرب سات للاستمتاع بأغاني الأطفال بدون توقف

تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024، عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وقناة وناسة هي قناة تلفزيونية مصرية تستهدف الأطفال وتهدف إلى تقديم برامج ترفيهية وتعليمية تناسبهم، تعتبر قناة وناسة واحدة من القنوات الرائدة في مجال برامج الأطفال في منطقة الشرق الأوسط، تعتبر الأغاني جزءًا هامًا من برامج وناسة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني الموجهة للأطفال من مختلف الأعمار. تتنوع مواضيع الأغاني بين الأرقام والحروف والألوان والأشكال والحيوانات والمواسم والمهن، وتهدف إلى تعليم الأطفال مفردات جديدة ومهارات أساسية بطريقة ممتعة وتشويقية، لذلك يبحث العديد من الأسر داخل وخارج الوطن العربي بشغف عن تردد قناة وناسة بيبي، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع تثبيت التردد الجديد لقناة وناسة بيبى بكل سهولة ويسر.

قناة وناسة بيبي الجديد 2024

تتميز قناة وناسة بيبي أيضًا بوجود شخصية فتاة تُدعى لولو، لولو هي شخصية كرتونية تفاعلية تظهر في البرامج والأغاني على القناة،و تتمتع لولو بشخصية محببة للأطفال، وتقدم المحتوى بطريقة مبسطة ومشوقة تجذب انتباه الصغار. وقد نجحت لولو في كسب شعبية كبيرة بين الأطفال والعائلات، وأصبحت رمزًا للقناة وجذبت قاعدة جماهيرية واسعة، وتتوفر قناة وناسة على الترددات المختلفة، وتحديد تردد قناة وناسة على نايل سات.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024:

تردد قناةوناسةبيبي: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

تردد قناة وناسة القمر عرب سات: