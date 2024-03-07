“سعره على قد ايدك” مواصفات وسعر موبايل سامسونج a15.. اجود كاميرا في الفئة المتوسطة..!!

سامسونج A15 هو هاتف ذكي جديد من شركة سامسونج، والذي يأتي بمواصفات مميزة وكاميرا جبارة، يعتبر هذا الهاتف خيارا مثاليا للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف ذكي بأداء قوي وتصميم أنيق، وفي هذا المقال سنتناول بالتفصيل سعر ومواصفات سامسونج A15 مع التركيز على الكاميرا الجبارة التي يأتي بها هذا الهاتف.

مواصفات الهاتف

الشاشة: تتمتع الهاتف بشاشة من نوع Super AMOLED بمقاس 6.5 إنش، مما يوفر تجربة تصفح ممتازة.

الجودة: تأتي الشاشة بجودة FHD ودقة تبلغ 1080×2340 بكسل، مع كثافة بكسلات تصل إلى 396 بكسل لكل إنش.

معدل التحديث: تضفي معدلات التحديث التي تصل إلى 90 هرتز تجربة تفاعلية سلسة وممتعة.

السطوع: يبلغ سطوع الشاشة 800 شمعة، مما يجعل العرض واضحا حتى في الإضاءة الساطعة.

المعالج: يتميز الهاتف بمعالج من نوع Helio G99 بتكنولوجيا 6 نانو، الذي يضمن أداءً سلسا وفعالية عالية.

معالج الرسوم: يأتي الهاتف مع معالج رسومات Mali-G57 MC2، لتوفير تجربة ألعاب وتشغيل تطبيقات سلسة.

الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة F/2.0 لتلتقط صور سيلفي واضحة وجميلة.

الكاميرا الخلفية: تتميز بثلاث كاميرات، حيث الأولى بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة F/1.8، والثانية بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.2، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.4 مع فلاش أحادي لتلتقط صورا ذات جودة عالية في مختلف الظروف.

سعر الهاتف

بالنسبة لتكلفة الهاتف، فإن السعر في مصر يختلف حسب السعة التخزينية وحجم الذاكرة، حيث يبلغ سعر الهاتف بسعة 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 جيجابايت مبلغ 6900 جنيه، بينما يبلغ سعر الهاتف بسعة 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت مبلغ 7500 جنيه، وسعر الهاتف بسعة 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت يبلغ 8700 جنيه.