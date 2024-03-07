 ” مظلتي” الان كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024  بالعراق موقع وزارة الشؤون الاجتماعية

رابط موقع مظلتى الالكتروني لتنزيل كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لعام 2024 الوجبة السابعة والأخيرة ، وتُعد كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق مهمة للعديد من الأسر ذات الدخل المحدود، حيث تساهم في تقديم الدعم الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، ولذلك شهدت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية أعلى نسبة بحث من أجل معرفة القوائم الجديدة للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية، والتى أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، ومن خلال السطور القادمة نوفر جميع التفاصيل المتعلقة بالإستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام عنها من قبل المواطنين.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة:

تواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق جهودها لتوفير كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لعام 2024،و تعمل الوزارة على دراسة ومعالجة العديد من الطلبات المقدمة في برنامج الرعاية الاجتماعية، وتهدف إلى الانتهاء من معالجة المتبقي ودراسة الطلبات بدقة. سيتم الإعلان عن جميع الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية للدفعة السابعة، ويمكنك الاطلاع على كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 من خلال الرابط الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو من خلال رابط منصة مظلتي الإلكترونية.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة:

يمكنك القيام بالخطوات التالية لاستخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لدفعة شهر مارس 2024:

1. قم بالدخول مباشرة إلى موقع وزارة العمل العراقية الرسمي.

2. أو موقع منصة مظلتي الإلكترونية.

3. اضغط “أيقونة “كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية” واخترها.

4. حدد اللوجبة ورقم الدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

5. أدخل اسم المتقدم ورقم الهوية الوطنية الخاصة به.

6. انقر على أيقونة الاستعلام لاستخراج النتائج.