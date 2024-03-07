اهلا رمضان.. طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط بمكونات بسيطة جربيها ولن تندمي ابدا

يكثر البحث عن طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط وذلك بسبب قيمتها الغذائية المرتفعة خاصتًا للأطفال، فهي وجبة كاملة تحتوي على عناصر غذائية أساسية من كالسيوم وبروتين وغير ذلك، بالإضافة لسهولة تحضيرها في الخلاط بشكل سهل وبسيط، مع إمكانية استبدال الزبادي باللبن والخل أو اللبن الرايب حتى يحصل الشخص على نفس طعم كيك الزبادي الهشة، وسوف نتعرف في التالي على المكونات وطريقة التحضير، تابع المقال.

طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط

كثير من عشاق الكيك يبحثون عن طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط باعتبارها كيكة قطنية هشة سهلة الهضم لاحتوائها على الزبادي، ولمعرفة طريقة عمل الكيكة يجب أولا علينا معرفة ما هي المكونات الأساسية والتي تتمثل في:

كوب ونصف من مسحوق الدقيق ما يعادل 180 جم.

كوب واحد من السكر “حسب الرغبة”.

كوب واحد من الزبدة ويمكن استبدالها بالسمنة.

نصف كوب كبير من الزبادى.

ملعقتين من مسحوق الفانيليا صغيرتين.

نصف ملعقة واحدة كبيرة من الملح.

نصف ملعقه كبيرة بيكنج بودر.

4 بيضات.

كيفية تجهيز كيكة الزبادي للشيف نادية السيد

بعد معرفتنا بمكونات كيك الزبادي للشيف نادية السيد، والتي تعتبر من أشهر الشيفات المتخصصة في تحضير أشهى وأجمل وصفات الأكل بكافة أنواعه وبشكل سهل وسريع، سوف نحضر الخلاط ونضع فيه الزبدة والسكر، ونضرب جيدًا لمدة لا تقل عن دقيقة متواصلة، ثم يتم وضع البيض واحدة تلو الأخرى وبعد إذابة البيض بشكل كامل يتم وضع الفانيليا، ثم يتم وضع الزبادي وضربهم جميًعا في الخلاط، علي النقيض الأخر يتم وضع الدقيق والملح والبيكنج بودر في وعاء كبير بعد نخلهم، وهنا يمكن إضافة المكون إلي الخلاط أو إضافة ما في الخلاط على المكونات التي توجد في الوعاء، ويتم التقليب بشكل جيد، ويتم دهن صينية بالزبدة أو السمنة ويتم وضع رشة دقيق وورقة زبدة خاصتًا علي الأطراف، وفي الأخر يتم وضع الصينية في فرن متوسط على درجة حرارة 180° لمدة ساعة أو حسب ما يتم نضج الكيك واختبارها.