هام جدا.. تحدد مواعيد عمل المخابز في شهر رمضان 2024 وفقا لوزارة التموين والتجارة الداخلية

تعتبر المخابز من أهم المحلات التجارية التي يحتاجها كافة الأشخاص بشكل مستمر خاصة في شهر رمضان، ومع بداية الشهر الكريم يتساءل البعض على مواعيد عمل المخابز في شهر رمضان 2024 ليتمكنوا من شراء احتياجاتهم قبل غلقها، وقد أوضحت وزارة التموين أنه سيتم تعديل عمل المخابز في شهر رمضان المبارك، تعرف علي التفاصيل في السطور التالية.

مواعيد عمل المخابز في شهر رمضان 2024

حددت وزارة التموين المصرية أنه سيتم تعديل بعض مواعيد عمل المخابز في شهر رمضان 2024، وذلك لاحتياج كافة المواطنين الخبز بشكل مستمر وقد تلقت وزارة التموين تعليمات بأن المخابز يتم تحديد موعد عملها بداية من الساعة الثامنة صباحاً، حتى الساعة الخامسة مساءً وذلك القرار ينطبق علي المخابز التي تعمل في الفترة الصباحية فقط، وقد تم التوضيح بأن هناك بعض المخابز تواصل عملها ليلاً، وقد تم التحديد بأنه سيتم تعديل مواعيد الفترة المسائية أيضاً حتى تواصل هذه المخابز عملها إلي الساعة التاسعة مساءً.

ما هي قرارات وزارة التموين بشأن الأسعار

تعد أسعار المواد الغذائية من أكثر الأمور التي يهتم بها كافة المواطنين خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك، وأعلنت وزارة التموين المصرية بأن هناك بعض القرارات الهامة بشأن الأسعار وقد تم التأكيد على أن وزارة التموين ستحرص على توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين من أهمها انابيب الغاز حتى لا يتعطل عمل المخابز نهائيا وقد أكدت علي توفير كافه السلع الغذائية المدعمة، وأيضاً سيتم مراقبة الأسعار بشكل واضح حتى تتأكد الوزارة بأن الأسعار مناسبة لكافة المواطنين.