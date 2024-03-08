متاح jobs.caoa.gov.eg.. رابط التقديم على مسابقة ال30 ألف معلم 2024 جميع المحافظات عبر البوابة الرقمية للوظائف الحكومية

رابط التقديم على مسابقة ال30 ألف معلم 2024 التي كشفت عنها وزارة التربية والتعليم مؤخرًا، والتي سوف تتم عبر البوابة الرقمية، وقد أعلنت الوزارة عن المسابقة من أجل انضمام الخريجين إلى الوظائف الحكومية الشاغرة والتي هي بحاجة إلى سد العجز في مختلف التخصصات في جميع المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، ومن خلال مسابقة ال 30 ألف معلم سوف يكون هناك تعيينات برتبة معلم فصل أو معلم مساعد في الصفوف الأولى من المرحلة الإبتدائية، وفيما يلي نستعرض إليكم رابط التقديم مع معرفة الأوراق والمستندات المطلوبة.

رابط التقديم على مسابقة ال30 ألف معلم 2024

ازداد البحث عن رابط التقديم على مسابقة ال30 ألف معلم 2024 والتي تعد إحدى الإجراءات التي تحرص الوزارة على إتمامها لتعيين دفعة جديدة للعمل في مختلف التخصصات، وللتقديم في المسابقة وفرت الوزارة رابطًا إلكترونيًا للتقديم من خلاله كما هو موضح في الآتي:

الدخول إلى البوابة الرقمية للوظائف الحكومية .

قم بتسجيل الدخول.

قم بتحديد تبويب الوظائف.

اختيار اسم المسابقة.

اختيار التقديم للمسابقة.

إدخال جميع البيانات المطلوبة.

قم برفع الوثائق والأوراق المطلوبة.

اختر تسجيل.

أوراق التقديم على مسابقة ال30 ألف معلم 2024

يتطلب من كل شخص إحضار مجموعة من الأوراق والمستندات الأصلية والملونة بصيغة jpg ثم رفعها على الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم، وهذه الأوراق نذكرها فيما يلي: