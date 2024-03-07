“خبر هام لكل اولياء الامور” التربية الوطنية تعلن موعد عطلة الربيع في الجزائر 2024 بالتوقيت.. اعرف اجازة اولادك امتي..!!

تحديد موعد عطلة الربيع والإجازات القادمة في الجزائر لعام 2024 هو موضوع يستحق الاهتمام والنقاش، حيث تلعب التربية الوطنية دورا مهما في تنظيم العطل والإجازات بطريقة تسهم في تنمية الطلاب والموظفين وتعزز الروح الوطنية، وتعتبر عطلة الربيع من العطل الهامة التي تسمح للأفراد بالاسترخاء والاستمتاع بوقتهم مع العائلة والأصدقاء، كما تعتبر فرصة للترفيه والتجديد والابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية وفي الجزائر، تعد عطلة الربيع واحدة من العطل التي تنتظرها العائلات بفارغ الصبر للاستمتاع بالطقوس الاجتماعية والثقافية التقليدية التي ترتبط بها.

عطلة الربيع في الجزائر

ولكن، يجب أن تكون عطلة الربيع تحديدا بموعد مناسب يتماشى مع احتياجات المجتمع ويسهم في تحقيق أهداف التربية الوطنية وعليه، تحددت عطلة الربيع في الجزائر لعام 2024 بوقت مناسب يبدأ في 20 مارس ويستمر حتى 29 مارس، وهذا التحديد يأتي استناداً إلى العديد من العوامل المهمة مثل الأحوال الجوية والأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تقام في هذا الوقت.

موعد الاختبارات القادمة

سيتم إجراء امتحانات الفصل الثالث للعام الدراسي الحالي 2023/2024 في الجزائر ابتداء من 26 مارس 2024، وستستمر حتى 30 مارس 2024، وفقا للجدول الزمني المحدد للامتحانات، وسوف يبدأ اختبار المراحل المتوسطة في 19 مايو 2024 وسينتهي في 23 مايو 2024، بينما ستبدأ امتحانات السنة الرابعة المتوسطة في 12 مايو 2024 وتنتهي في 16 مايو 2024 بعد ذلك، ستجرى امتحانات الثانوية العامة، وسيتم تنفيذ هذه الجداول مع مراعاة العطلات الرسمية.