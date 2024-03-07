على النايل سات.. تردد قناة ماسبيرو زمان الجديد 2024 الحق نزل قبل رمضان

قناة ماسبيرو زمان من القنوات المفضلة لدى الكبار ومحبي الأفلام القديمة والمسلسلات والأغاني وبعد تطور القناة وتجديد المسلسلات والبرامج المحببة لدى المشاهدين زادت نسبة المشاهدة وزاد البحث عن التردد الحديث الخاص بها.

تردد قناة ماسبيرو زمان

بعد البحث المستمر عن قناة ماسبيرو زمان وعن التردد الخاص بها هو على النايل سات:

التردد: 11842

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: أفقى

دقة القناة: SD

كيفي ضبط تردد قناة ماسبيرو زمان

بعد التعرف على تردد قناة ماسبيرو زمان يجب معرفة كيفية ضبط التردد على التلفاز باتباع الخطوات التالية:

بواسطة جهاز التحكم اضغط على زر القائمة الرئيسية.

ستظهر القائمة الرئيسية لك على الشاشة.

قم بتعديل الضبط إلى الضبط اليدوي.

اختر إضافة تردد.

حدد القمر الصناعي.

قم بكتابة معامل تصحيح الخطأ ومعامل الترميز ومعامل الاستقطاب.

اضغط على البحث

بعد إتمام البحث قم بحفظ القنوات.

مميزات قناة ماسبيرو زمان

تنفرد قناة ماسبيرو زمان بالعديد من البرامج المميزة الخاصة بها وحدها فتقوم بعرض التالي:

حفلات لأبرز الفنانين القدامى منهم: الفنانة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ والفنانة وردة والفنانة نجاة الصغيرة.

لا يوجد بالقناة فواصل إعلانية بين البرامج والمسلسلات مما لا يصيب المشاهد بالملل ويجعله يغير القناة.

المسلسلات المعروضة على قناة ماسبيرو زمان

تتميز قناة ماسبيرو زمان بعدد من المسلسلات القديمة المحببة لدى البعض فإذا كنت من هواة هذه المسلسلات فعليك بمشاهدة قناة ماسبيرو زمان والمسلسلات هي:

المال والبنون.

ليالى الحلمية.

الليل واخره.

الرجل الثالث.

الأبواب المغلقة.

البرامج المعروضة على قناة ماسبيرو زمان

تتميز أيضا بعدد من البرامج المميزة والمُفضلة عند البعض وهذه البرامج هي: