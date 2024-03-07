أخبار مصر
رسميا الان.. تحديد موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 لجميع للموظفين بالزيادة الجديدة 50% شوف حسابك
من أكثر العناوين التي يتم البحث عنها على محركات البحث المصرية هي معرفة موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 خاصة لأنه تم تطبيق الزيادة الجديدة الخاصة المعاشات في شهر مارس الماضي، ولذلك وزارة المالية التابعة إلى الحكومة المصرية قامت بالإفصاح عن كل ما يتعلق بمعاشات شهر أبريل على الموقع الرسمي الخاص بها، وذلك لمنع أن يتم تناول أخبار كاذبة تؤثر بشكل سلبي على المستحقين.
موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024
وزارة المالية المصرية قامت بايضاح موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 والذي يتمثل في الآتي:
- يتم صرف المعاشات على مستوى جمهورية مصر العربية من يوم 1 أبريل إلى يوم 6 من نفس الشهر.
- الجدير بالذكر أنه يتم صرف معاش شهر أبريل بالزيادة الجديدة التي تم تقريرها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تصل قيمتها 15% من قيمة المعاش الاصلى.
- يتم صرف قيمة المعاش من المنافذ المخصصة والتي يوجد لكل نوع من هذه المنافذ أفرع منتشرة في جميع أرجاء جمهورية مصر العربية.
خطوات الاستعلام عن معلش شهر أبريل
لمعرفة ما يتعلق بمعاش شهر أبريل من حيث موعد الصرف والقيمة بعد الزيادة، يتم بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى موقع التأمينات الاجتماعية المصرية.
- اختيار أيقونة الاستعلام عن المعاشات من الصفحة الرئيسية وذلك بعد تحديد خيار الخدمات التأمينية.
- الخطوة التالية القيام بالضغط على خيار ملف المعاش.
- الموقع سوف يطلب من المستخدم إدخال الرقم القومي لصاحب المعاش.
- كتابة الأرقام المكونة من 14 رقم من اليسار إلى اليمين.
- مراجعتها مرة ثانية والخطوة الأخيرة الضغط على كلمة استعلام.
- سوف تظهر قيمة راتب المعاش أمام المستخدم بعد الزيادة وموعد الصرف الخاص بشهر أبريل.