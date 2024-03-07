رسميا الان.. تحديد موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 لجميع للموظفين بالزيادة الجديدة 50% شوف حسابك

من أكثر العناوين التي يتم البحث عنها على محركات البحث المصرية هي معرفة موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 خاصة لأنه تم تطبيق الزيادة الجديدة الخاصة المعاشات في شهر مارس الماضي، ولذلك وزارة المالية التابعة إلى الحكومة المصرية قامت بالإفصاح عن كل ما يتعلق بمعاشات شهر أبريل على الموقع الرسمي الخاص بها، وذلك لمنع أن يتم تناول أخبار كاذبة تؤثر بشكل سلبي على المستحقين.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

وزارة المالية المصرية قامت بايضاح موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 والذي يتمثل في الآتي:

يتم صرف المعاشات على مستوى جمهورية مصر العربية من يوم 1 أبريل إلى يوم 6 من نفس الشهر.

الجدير بالذكر أنه يتم صرف معاش شهر أبريل بالزيادة الجديدة التي تم تقريرها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تصل قيمتها 15% من قيمة المعاش الاصلى.

يتم صرف قيمة المعاش من المنافذ المخصصة والتي يوجد لكل نوع من هذه المنافذ أفرع منتشرة في جميع أرجاء جمهورية مصر العربية.

خطوات الاستعلام عن معلش شهر أبريل

لمعرفة ما يتعلق بمعاش شهر أبريل من حيث موعد الصرف والقيمة بعد الزيادة، يتم بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية: