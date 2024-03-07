مفتوح الان.. رابط تسجيل منحة العمالة غير المنتظمة 2024 عبر موقع وزارة القوى العاملة

تسجيل منحة العمالة غير المنتظمة 2024 الاكثر بحثاً في هذه الآونة التي تقدمها وزارة القوى العاملة حيث تعد هذه المنحة المقدمة من الوزارة بمثابة الدعم الهام لهذه الفئة من الشعب، حيث تشير العمالة غير المنتظمة إلى الوظائف التي لا تمتثل إلى قوانين وأنظمة محددة وصريحة ويشمل ذلك الوظائف بدون عقود والتي تفتقر إلى الضمان الاجتماعي والأجور المناسبة، لذا قامت الدولة بتوفير هذه المنحة للعمالة غير المنتظمة لمساعدتهم على تحسين ظروف معيشتهم.

تسجيل منحة العمالة غير المنتظمة 2024

ويستطيع المواطنين التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024 عن طريق الموقع الالكتروني ولكن هناك بعض الشروط المطلوبة للتقديم

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن ٥٥ سنة وألا يقل عن ٢٠ سنة.

أن يكون مصري الجنسية.

يجب على المتقدم ألا يملك أي سجل تجارى باسمه أو عقارات أو أراضي باسمه.

يجب على المتقدم ألا يملك اى وظيفة حكومية.

ألا يكون المتقدم قام بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية من قبل.

ألا يكون المتقدم مسجون أو على ذمة قضايا.

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

سوف نقوم بعرض خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة وذلك من خلال رابط موقع وزارة القوى العاملة :