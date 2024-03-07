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شاغل بال الجميع يا أخضر.. بعد توحيد سعر الصرف.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الخميس 7 مارس 2024 مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار الآن
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، الاهتمام الأكبر لدى فئة واسعة من المواطنين في معرفة القيمة الحالية للدولار في السوق غير الرسمية، بعد إقرار البنك المركزي المصري زيادة في أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاعه في البنوك المحلية إلى مستويات تجاوزت 45 جنيهًا، كما شهدت السوق السوداء ارتفاعًا بعد فترة من الانخفاض الملحوظ، وسنقدم لكم الآن، من خلال موقعنا الخاص بالأخبار، آخر تحديث لسعر الدولار اليوم في السوق السوداء.
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء
- فيما بلغ اليوم سعر 1 دولار أمريكي الواحد الي 49.9 جنيه مصري في السوق الموازية.
- بينما بلغ أيضا ووصل سعر 5 دولار أمريكي إلي نحو 249.2 جنيه مصري في السوق السوداء.
- فيما سجل اليوم في السوق السوداء 10 دولار أمريكي نحو سعر 498.5 جنيه مصري.
- بينما تخطي سعر 25 دولار أمريكي إلي نحو 1,246.2 جنيه مصري.
- فيما وصل اليوم سعر 50 دولار أمريكي نحو 2,492.5 جنيه مصري.
- بينما سجل سعر 100 دولار أمريكي اليوم إلي نحو 4,985.0 جنيه مصري في السوق السوداء.
- في حين قد وصول سعر 500 دولار أمريكي إلي سعر 24,925.0 جنيه مصري.
- وسجل اليوم سعر 1000 دولار أمريكي إلي نحو 49,850.0 جنيه مصري في السوق الموازية.
- فيما قد يأتي اليوم سعر 5000 دولار أمريكي إلي نحو 249,250.0 جنيه مصري.
- في حين قد وصول سعر 10000 دولار أمريكي إلي نحو 498,500.0 جنيه مصري في السوق الموازية.
سعر الدولار اليوم في البنوك
- في سوق الصرف اليوم، يتراوح سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، حيث يُعلن البنك التجاري الدولي عن سعر 45.10 جنيه للشراء و45.20 جنيه للبيع.
- بينما يظهر بنك الأهلي المتحد بسعر 44.80 جنيه للشراء و42.20 جنيه للبيع.
- وفي بنك الإسكندرية، يتم تحديد سعر 40.60 جنيه للشراء و40.70 جنيه للبيع.
- ويسجل المصرف العربي الدولي سعر 44 جنيهًا للشراء و44.10 جنيه للبيع.
- هناك أيضًا بنك فيصل الإسلامي الذي يُعلن عن سعر 43.90 جنيه للشراء و44 جنيه للبيع.
- أما في مصرف أبو ظبي، فيُعلن سعر الدولار اليوم بقيمة 49.60 للشراء و49.70 للبيع.