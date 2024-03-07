شاغل بال الجميع يا أخضر.. بعد توحيد سعر الصرف.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الخميس 7 مارس 2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، الاهتمام الأكبر لدى فئة واسعة من المواطنين في معرفة القيمة الحالية للدولار في السوق غير الرسمية، بعد إقرار البنك المركزي المصري زيادة في أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاعه في البنوك المحلية إلى مستويات تجاوزت 45 جنيهًا، كما شهدت السوق السوداء ارتفاعًا بعد فترة من الانخفاض الملحوظ، وسنقدم لكم الآن، من خلال موقعنا الخاص بالأخبار، آخر تحديث لسعر الدولار اليوم في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

فيما بلغ اليوم سعر 1 دولار أمريكي الواحد الي 49.9 جنيه مصري في السوق الموازية.

بينما بلغ أيضا ووصل سعر 5 دولار أمريكي إلي نحو 249.2 جنيه مصري في السوق السوداء.

فيما سجل اليوم في السوق السوداء 10 دولار أمريكي نحو سعر 498.5 جنيه مصري.

بينما تخطي سعر 25 دولار أمريكي إلي نحو 1,246.2 جنيه مصري.

فيما وصل اليوم سعر 50 دولار أمريكي نحو 2,492.5 جنيه مصري.

بينما سجل سعر 100 دولار أمريكي اليوم إلي نحو 4,985.0 جنيه مصري في السوق السوداء.

في حين قد وصول سعر 500 دولار أمريكي إلي سعر 24,925.0 جنيه مصري.

وسجل اليوم سعر 1000 دولار أمريكي إلي نحو 49,850.0 جنيه مصري في السوق الموازية.

فيما قد يأتي اليوم سعر 5000 دولار أمريكي إلي نحو 249,250.0 جنيه مصري.

في حين قد وصول سعر 10000 دولار أمريكي إلي نحو 498,500.0 جنيه مصري في السوق الموازية.

سعر الدولار اليوم في البنوك