الآن ثبت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات بجودة عالية واستمتع بعالم جديد ومثير

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أكثر القنوات العربية متابعة من أي مكان بالوطن العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مختلفة المحتوى الذي يجذب الكثير إليه، حيث تقدم مجموعة متألقة من البرامج المتنوعة والمختلفة سواء الثقافية أو الترفيهية أو البرامج التي تتعلق بالطبيعية والحيوانات في الغابات وغيرها من الأماكن، ونظراً للجمهور الكبير التي يتابع القناة من أي مكان والبحث الكثيف عن التردد الجديد الخاص بها، وسوف نقدم لكم الآن أحدث تردد للقناة على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعتبر القناة من أشهر القنوات التي تقدم محتوى متميز وهادف، وهي محبب جداً ولها جمهور عريق من محبي الحيوانات وعلم الطبيعية، حيث تستعرض عبر شاشتها مجموعة من البرامج الخاصة بالطبيعية والأفلام الوثائقية والتي تتعلق بالحضارات المختلفة لدول العالم، وتتميز القناة بتقديم محتواها على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع وبجودة عالية، كما أنها تتميز بعدم وجود فواصل إعلانية التي تجعل المشاهدين يشعرون بالملل.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

يمكن لكل محبي القناة الأولى في الوطن العربي للأفلام الوثائقية بضبط القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم من أي مكان بالوطن العربي، وهذا بالتردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12467.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أهم برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تستعرض القناة على مدار اليوم مجموعة رائعة من البرامج المتنوعة والتي تتمثل في التالي: