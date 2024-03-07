قبل رمضان.. سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد تطبيق الزيادة الجديدة وقق وزارة المالية العراقي

يبحث الكثير من الأشخاص عن سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 من أجل معرفة الراتب الخاص بمحدودي الدخل من الموظفين للقدرة على مواجهة الحياة المعيشية وظروف الحياة الصعبة كما يمكن الاستعلام بشكل إلكتروني عن قيمة هذا الراتب من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية العراقي كما حددت الحكومة العراقية أن قيمة هذه الزيادة قد تصل إلى 100 ألف دينار عراقي.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024

هناك سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 يمكن من خلاله معرفة قيمة الراتب الذي يتقاضاه الموظف وهذا السلم يكون كالآتي:

راتب الموظف الذي يحصل على 400 ألف دينار حاليا فسوف يتحول الراتب الخاص به إلى 550 ألف دينار.

كما أن الموظف الذي يحصل على راتب تقاعدي 350 ألف دينار فسوف يحصل على 500 ألف دينار.

راتب الموظف العراقي الذي يحصل على راتب تقاعدي 625 ألف دينار فسوف يتحول الراتب الخاص به إلى 725 ألف دينار.

راتب الموظف الذي يحصل على 850 ألف دينار راتب تقاعدي فسوف يتحول هذا الراتب إلى 950 ألف دينار.

طريقة الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق

هناك العديد من الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق وهذه الخطوات تتمثل في الآتي: