بالزيادة الجديدة 50%.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 لجميع الموظفين الحكومة والخاص وفق لوزارة المالية
تعتبر المرتبات الخاصة بالعاملين من أكثر الأمور التي يبحث عنها بعض المواطنين العاملين في القطاعات المختلفة سواء كانت الحكومية أو الخاصة، ويتم التساؤل علي موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وقد ردت وزارة المالية المصرية بالتفاصيل الكاملة حول صرف الرواتب مع الزيادة الجديدة، وقد تم التأكيد علي أن مبلغ الزيادة يختلف على حسب الدرجة الوظيفية، سنتعرف على التفاصيل كاملة في السطور التالية.
موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024
يعتبر راتب شهر أبريل من أهم الأمور التي يتساءل عنها الموظفين حتى يتمكنوا من شراء احتياجاتهم للعيد، وقد أعلنت وزارة المالية علي موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وقد تم التوضيح بأنه سيتم البدء في صرف الرواتب بداية من يوم 21 مارس 2024، وذلك لجميع القطاعات المختلفة سواء كانت حكومية أو خاصة، وسيتم عملية الصرف لمدة خمسة أيام إلى أن يتقاضى كافة العمال رواتبهم.
ما هي زيادات الرواتب الجديدة
يتساءل بعض الموظفين على قيمة رواتبهم بعد الزيادة التي أقرتها الحكومة المصرية، وقد تم التأكيد على أن مبلغ الزيادة يختلف على حسب الدرجة الوظيفية، وقد تم توضيح الآتي:
- الدرجة الممتازة سيكون رواتبهم 12.200 جنيه مصري.
- بينما الدرجة العليا يتقاضى راتب قيمته 10.200 جنية.
- والمدير العام يتقاضى راتب قيمته 9200 جنيه مصري.
- بينما الدرجة الأولى سيكون الراتب قيمته 8200 جنيه.
- الدرجة الثانية 8000 جنية مصري، والدرجة الثالثة 7500 جنيه مصري.
- بينما الدرجة الرابعة سيكون الراتب قيمته 7000 جنيه مصري، والدرجة الخامسة راتبة 6500 جنيه مصري.
- والدرجة السادسة سيكون الراتب قيمته 6000 جنيه مصري.