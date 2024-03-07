بالزيادة الجديدة 50%.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 لجميع الموظفين الحكومة والخاص وفق لوزارة المالية

تعتبر المرتبات الخاصة بالعاملين من أكثر الأمور التي يبحث عنها بعض المواطنين العاملين في القطاعات المختلفة سواء كانت الحكومية أو الخاصة، ويتم التساؤل علي موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وقد ردت وزارة المالية المصرية بالتفاصيل الكاملة حول صرف الرواتب مع الزيادة الجديدة، وقد تم التأكيد علي أن مبلغ الزيادة يختلف على حسب الدرجة الوظيفية، سنتعرف على التفاصيل كاملة في السطور التالية.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

يعتبر راتب شهر أبريل من أهم الأمور التي يتساءل عنها الموظفين حتى يتمكنوا من شراء احتياجاتهم للعيد، وقد أعلنت وزارة المالية علي موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وقد تم التوضيح بأنه سيتم البدء في صرف الرواتب بداية من يوم 21 مارس 2024، وذلك لجميع القطاعات المختلفة سواء كانت حكومية أو خاصة، وسيتم عملية الصرف لمدة خمسة أيام إلى أن يتقاضى كافة العمال رواتبهم.

ما هي زيادات الرواتب الجديدة

يتساءل بعض الموظفين على قيمة رواتبهم بعد الزيادة التي أقرتها الحكومة المصرية، وقد تم التأكيد على أن مبلغ الزيادة يختلف على حسب الدرجة الوظيفية، وقد تم توضيح الآتي: