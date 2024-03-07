نزلها على 3 أقمار: تردد قناة طيور الجنة 2024 “خلي ولادك مبسوطين ونزلها عندك”

قناة طيور الجنة من القنوات المحببة لدى الكبار والصغار فالصغار يستمتعوا كثيرا لسماع أغانيها والكبار يستعيدون ذكرياتهم معها وأيضا يستمعوا كثيراً في سماعها لذلك يبحث الكثيرين عن التردد الخاص بها فلا بد من تواجدها في كل بيت.

قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة من القنوات المميزة بما تقدمه، فالمحتوي الترفيهي الذي تقدمه يختلف عن أي قناة أخرى بالإضافة إلى سهولة تقديم المحتوى وبساطته مما يجعله يلائم جميع الأعمار ويستفيدون منه وتقدم لهم مجموعة القيم الأخلاقية والمجتمعية التي يجب أن يتعلموها.

تردد قناة طيور الجنة

يمكنكم متابعة قناة طيور الجنة وضبط التردد الخاص بها على الترددات الجديدة التالية وهي:

نايل سات

التردد: 11258

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معامل الاستقطاب: أفقي.

عرب سات

التردد: 11310

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معامل الاستقطاب : عمودي

هوت بيرد

التردد: 11073

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ : ¾

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة

بعد معرفة تردد قناة طيور الجنة 2024 يجب معرفة كيفية ضبط التردد يدوياً ويكون ذلك باتباع الخطوات التالية:

النقر على زر القائمة الموجود بجهاز التحكم.

ستظهر القائمة الرئيسة على الشاشة أمامك.

اختر إضافة تردد.

حدد القمر الصناعي.

اكتب التردد معامل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

اضغط على زر بحث.

بعد البحث قم بحفظ القنوات. تُعد قناه طيور الجنة من القنوات المميزة التي تقدم برامج وعروض وأغاني ترفيهية وتعليمية للأطفال بهدف غرس القيم الأخلاقية والمجتمعية التي تساعد على بناء إنسان سوى.