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« هتتجوز يابن الحلال خلاص الحنفية فتحت ».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 7 مارس 2024 بالبورصة والأسواق .. أسعار كله كان مستنيها
سعر طن الحديد والاسمنت اليوم
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 7 مارس،
قبل انطلاق جلسات التداول في الأسواق اليوم الخميس، في 7 مارس 2024، شهدت أسعار الحديد انخفاضًا بارزًا، حيث هبط سعر طن حديد عز بنحو 1608 جنيهات، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية المرتبطة بمجلس الوزراء.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم
- تسجل تكلفة الطن من الحديد الاستثماري تراجعًا بلغ 1844 جنيهًا اليوم، حيث وصلت إلى 49,261 جنيهًا للطن عند تحميلها في أرض المصنع.
- تشهد أسواق الحديد انخفاضًا بارزًا في سعر الطن الخاص بحديد عز، حيث يتم بيعه بمبلغ 50,674 جنيهًا للمستهلك.
- يأتي هذا بعد تراجع الأسعار بقيمة 1608 جنيهات خلال الأسبوع الماضي، مما يمثل انخفاضًا إضافيًا بقيمة 7,000 جنيه للطن، وفقًا لمعلومات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.
- فيما يتعلق بأسعار بعض الأنواع الأخرى من الحديد، فقد بلغ سعر الطن لحديد سرحان نحو 52,000 جنيه.
- بينما سجل حديد بشاي نحو 54,000 جنيه.
- أما حديد المعادي، فسجل 52,000 جنيه.
- في حين سجلت أسعار حديد المصريين والكومي والمراكبي وعطية على التوالي نحو 53,000 جنيه، 52,000 جنيه، 54,000 جنيه، و52,500 جنيه.
سعر طن الاسمنت اليوم
- سُجلت تكلفة الطن الواحد من الأسمنت الرمادي بقيمة 2377 جنيهًا.
- في حين تتراوح أسعار الأسمنت المختلط بين 1230 و1380 جنيهًا.
- بلغ سعر الطن لأسمنت حلوان نحو 1980 جنيهًا.
- بينما سجلت تكلفة الأسمنت المقاوم نطاقًا يمتد من 1980 إلى 2120 جنيهًا.
- تتراوح أسعار الأسمنت الأبيض بين 3820 و3920 جنيهًا، مما يعكس التباين في التكاليف لهذه الفئة من الأسمنت.