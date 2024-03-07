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« هتتجوز يابن الحلال خلاص الحنفية فتحت ».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 7 مارس 2024 بالبورصة والأسواق .. أسعار كله كان مستنيها

سعر طن الحديد والاسمنت اليوم

eltayebمنذ 26 دقيقة
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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 7 مارس
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 7 مارس

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 7 مارس،
قبل انطلاق جلسات التداول في الأسواق اليوم الخميس، في 7 مارس 2024، شهدت أسعار الحديد انخفاضًا بارزًا، حيث هبط سعر طن حديد عز بنحو 1608 جنيهات، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية المرتبطة بمجلس الوزراء.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم 

  • تسجل تكلفة الطن من الحديد الاستثماري تراجعًا بلغ 1844 جنيهًا اليوم، حيث وصلت إلى 49,261 جنيهًا للطن عند تحميلها في أرض المصنع.
  • تشهد أسواق الحديد انخفاضًا بارزًا في سعر الطن الخاص بحديد عز، حيث يتم بيعه بمبلغ 50,674 جنيهًا للمستهلك.
  • يأتي هذا بعد تراجع الأسعار بقيمة 1608 جنيهات خلال الأسبوع الماضي، مما يمثل انخفاضًا إضافيًا بقيمة 7,000 جنيه للطن، وفقًا لمعلومات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.
  • فيما يتعلق بأسعار بعض الأنواع الأخرى من الحديد، فقد بلغ سعر الطن لحديد سرحان نحو 52,000 جنيه.
  • بينما سجل حديد بشاي نحو 54,000 جنيه.
  • أما حديد المعادي، فسجل 52,000 جنيه.
  • في حين سجلت أسعار حديد المصريين والكومي والمراكبي وعطية على التوالي نحو 53,000 جنيه، 52,000 جنيه، 54,000 جنيه، و52,500 جنيه.

سعر طن الاسمنت اليوم 

  • سُجلت تكلفة الطن الواحد من الأسمنت الرمادي بقيمة 2377 جنيهًا.
  • في حين تتراوح أسعار الأسمنت المختلط بين 1230 و1380 جنيهًا.
  • بلغ سعر الطن لأسمنت حلوان نحو 1980 جنيهًا.
  • بينما سجلت تكلفة الأسمنت المقاوم نطاقًا يمتد من 1980 إلى 2120 جنيهًا.
  • تتراوح أسعار الأسمنت الأبيض بين 3820 و3920 جنيهًا، مما يعكس التباين في التكاليف لهذه الفئة من الأسمنت.
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eltayebمنذ 26 دقيقة
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