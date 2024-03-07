« هتتجوز يابن الحلال خلاص الحنفية فتحت ».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 7 مارس 2024 بالبورصة والأسواق .. أسعار كله كان مستنيها

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 7 مارس،

قبل انطلاق جلسات التداول في الأسواق اليوم الخميس، في 7 مارس 2024، شهدت أسعار الحديد انخفاضًا بارزًا، حيث هبط سعر طن حديد عز بنحو 1608 جنيهات، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية المرتبطة بمجلس الوزراء.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تسجل تكلفة الطن من الحديد الاستثماري تراجعًا بلغ 1844 جنيهًا اليوم، حيث وصلت إلى 49,261 جنيهًا للطن عند تحميلها في أرض المصنع.

تشهد أسواق الحديد انخفاضًا بارزًا في سعر الطن الخاص بحديد عز، حيث يتم بيعه بمبلغ 50,674 جنيهًا للمستهلك.

يأتي هذا بعد تراجع الأسعار بقيمة 1608 جنيهات خلال الأسبوع الماضي، مما يمثل انخفاضًا إضافيًا بقيمة 7,000 جنيه للطن، وفقًا لمعلومات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

فيما يتعلق بأسعار بعض الأنواع الأخرى من الحديد، فقد بلغ سعر الطن لحديد سرحان نحو 52,000 جنيه.

بينما سجل حديد بشاي نحو 54,000 جنيه.

أما حديد المعادي، فسجل 52,000 جنيه.

في حين سجلت أسعار حديد المصريين والكومي والمراكبي وعطية على التوالي نحو 53,000 جنيه، 52,000 جنيه، 54,000 جنيه، و52,500 جنيه.

سعر طن الاسمنت اليوم