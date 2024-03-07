اعمليها في أول يوم رمضان.. طريقة عمل الكنافة بالجبنة بالمنزل بدون تكلفة

طريقة عمل الكنافة بالجبنة بالمنزل، الكنافة واحدة من أهم حلويات المصريين الشرقية التي أثبتت نفسها على سفرة رمضان لسنوات طويلة لوجود الكثير من عشاقها و لتنوع طريقة عملها وحشواتها العديدة وطرق عملها وإليك طريقة الكنافة بالجبنة بالمنزل بطريقة سهلة تابعونا

كيف أعمل كنافة بالجبن؟

مقادير الكنافة بالجبنة بالمنزل، عن طريق أشياء بسيطة وهي:

½ كيلو من الكنافة.

كوب من الزبدة السائلة الغير مملحة.

6 أكواب من الجبنة الموتزاريلا.

قطع من الفستق للتزيين.

أما عن مقادير الشربات:

2 كوب من السكر.

2 كوب ماء.

معلقة عصير ليمون.

معلقة ماء زهر.

كيف تصنع كنافة في البيت؟

الخطوات لمعرفة كيفية عمل الكنافة بالجبنة هي:

يتم نقع الجبن الموتزاريلا في الماء للتخلص من ملوحتها. كما يتم تجفيفها جيدا حتي يتم التخلص من الماء المتبقي بها نهائياً.

تفتيت الكنافة قطع صغيرة جدا. ثم بعد ذلك يتم فركها بالزبدة جيدا حتى تختلط الكنافة بالزبدة. و تتغطى جميع أجزاء الكنافة بها ويصبح القوام جاهزاً.

نقوم بتحضير صينية فرن مناسبة ثم نقوم بدهنها بطبقة من الزبدة حتي لا تلتصق الكنافة بالصينية.

نقوم بفرد نصف كمية الكنافة المختلطة الزبدة في الصينية وتوزيعها جيدا والضغط عليها حتى تتساوى جميع أجزائها.

ثم يتم وضع طبقة الجبنة الموتزاريلا. يجب مراعاة توزيعها بالتساوي على طبقة الكنافة الموجودة بالصينية. بحيث تغطي الجبنة جميع أجزاء الكنافة ثم وضع كمية الكنافة المتبقية والضغط عليها بحيث تتساوى جميع أجزائها و تغطي الجبنة بشكل كامل.



ازاي اعمل كنافه زي المحلات؟