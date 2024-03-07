كارتون طول اليوم.. تردد قناة بطوط 2024 على جميع الاقمار الصناعية وشاهد اجدد الاغاني بجودة HD

تعتبر قنوات الأطفال من أكثر القنوات التي يبحث عنها الأمهات بشكل مستمر ومن أبرزها قناة بطوط ويتم التساؤل على تردد قناة بطوط 2024 حيث حرصت القناة على تغيير التردد الخاص بها، وذلك حرصا منهم علي بث محتواهم بشكل أفضل، وقد تم الإعلان على التردد الجديد، كما أنه يتساءل البعض على أهم البرامج التي يتم عرضها على القناة سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

تردد قناة بطوط 2024

تعد قناة بطوط من أهم قنوات الكارتون لدى الأطفال حيث أنها تعرض كل ما هو جديد في عالم أفلام الكرتون، ويتساءل البعض على التردد الجديد الخاص بالقناة وقد تم توضيح التردد التالي:

يمكن تحميل القناه على النايل سات من خلال التردد التالي: 11494 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: ⅚.

كما يمكن تحميلها أيضا على العرب سات من خلال التردد التالي 11594 معدل الترميز 27500 تصحيح الخطأ: 5/6. الاستقطاب: رأسي.

ما هو المحتوي التي تقدمه قناة بطوط للأطفال

بعد التعرف علي التردد الجديد الخاص بقناة بطوط يتم التساؤل علي المحتوي التي تقدمها القناة للأطفال، وقد تم توضيح الاتي:

تحرص قناة بطوط على عرض محتوى مناسب للأطفال بداية من عمر عام فيما فوق، فتعمل على عرض بعض الأغاني التعليمية الشيقة للأطفال سواء باللغة العربية او اللغة الإنجليزية.

تعمل على عرض بعض أفلام الكرتون المميزة والتي تتناسب مع كافة الاعمال مثل فيلم Ice age 4 continental drift، وغيرها من أفلام الكرتون المحببة لدي الأطفال كل ما عليك هو تحميل التردد الجديد للقناه واستمتاع طفلك بالمشاهدة.