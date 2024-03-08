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ابهري اولادك في رمضان.. طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط جربيها فورا ولن تندمي ابدا
ننشر لكم طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط، حيث تعد كيكة الزبادي من أجمل وألذ أنواع الكيكات الهشة، وتفضل ربة المنزل صنعها وتقديمها لأفراد أسرتها مع الشاي في وجبة الفطور، كما يمكنها تقديمها للضيوف، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر عن كيكة الزبادي.
طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط
تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط، حيث تتميز بسهولة مكوناتها، فكل مكوناتها اقتصادية ومتوفرة داخل كل بيت، كما أنها سريعة التحضير، فيمكنك تحضيرها بالخطوات التالية:
المكونات
- 1 كوب من السكر.
- 3 حبات من البيض.
- 2\1 كوب زبد على زيت نباتي.
- 2 كوب من الدقيق.
- 1 كيس من البيكنج بودر.
- 2 ملعقة من الزبادي.
- 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة ملح خفيفة.
طريقة التحضير
- في البداية سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية قبل صنع الكيكة.
- احضري الخلاط الكهربائي وضعي بداخله البيض، والسكر، والفانيليا واخلطيهم جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس وهش.
- أضيفي الزيت والزبادي إلى المكونات السابقة مع الاستمرار في عملية الخفق بالخلاط.
- في وعاء عميق قومي بنخل الدقيق، والبيكنج بودر، ورشة الملح، واخلطيهم جيدًا.
- أضيفي خليط البيض والسكر إلى خليط الدقيق والبيكنج مع التقليب المستمر في إتجاه واحد باستخدام مضرب سلك يدوي حتى يختفي الدقيق، ويصبح الخليط ناعمًا دون أي تكتلات.
- أحضري صينية مناسبة وادهنيها بقليل من الزيت ورشة دقيق منعًا لالتصاق الكيك، ثم صبي بداخلها الكيك.
- أدخلي الصينية الفرن لمدة 35 دقيقة حتى ينضج الكيك.
- يمكنك اختبار نضج الكيك بوضع خلة في المنتصف فإن خرجت نظيفة دل ذلك على تمام نضج الكيك.
- أخرجي الكيك من الفرن واتركيه جانبًا يبرد تمامًا.
- ضعي الكيك في طبق التقديم، وقدميها.