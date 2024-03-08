ابهري اولادك في رمضان.. طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط جربيها فورا ولن تندمي ابدا

ننشر لكم طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط، حيث تعد كيكة الزبادي من أجمل وألذ أنواع الكيكات الهشة، وتفضل ربة المنزل صنعها وتقديمها لأفراد أسرتها مع الشاي في وجبة الفطور، كما يمكنها تقديمها للضيوف، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر عن كيكة الزبادي.

طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط، حيث تتميز بسهولة مكوناتها، فكل مكوناتها اقتصادية ومتوفرة داخل كل بيت، كما أنها سريعة التحضير، فيمكنك تحضيرها بالخطوات التالية:

المكونات

1 كوب من السكر.

3 حبات من البيض.

2\1 كوب زبد على زيت نباتي.

2 كوب من الدقيق.

1 كيس من البيكنج بودر.

2 ملعقة من الزبادي.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح خفيفة.

طريقة التحضير