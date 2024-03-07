الحق جيب شبكتك.. اسعار الذهب اليوم الخميس 7 مارس.. متابعة لحظة بلحظة

ماذا حدث لأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي، تنعكس قرارات البنك المركزي دائما على أسعار الذهب في السوق المحلية بالإضافة للتأثيرات العالمية التي تنعكس هي الأخرى على سعر الذهب وجاءت قرارات البنك المركزي اليوم بتحرير الفائدة مؤثرة بالاستقرار علي سعر الذهب وأوضح الدكتور هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن هذه القرارات جاء تأثيرها بالإستقرار على أسعار الذهب ثم بعد الإرتفاع في منتصف اليوم هبطت الأسعار مرة أخرى.

كم سعر الذهب اليوم؟

وكانت الأسعار العالمية قد استقرت على 2156.39 دولار للأوقية. كما أوضح الدكتور هاني ميلاد أن هناك عدة تأثيرات تؤثر على سعر الذهب في السوق المحلية منها السعر العالمي للأوقية ونسبة الإقبال من المستهلكين والعرض والطلب.

كما أنه من المتوقع أن يستقر سعر الذهب خلال الأيام القادمة نسبيا بسبب قرارات البنك المركزي بعد أن شهد سوق الذهب اضطرابا و أسعار قياسية خلال الفترة الماضية بسبب عدم استقرار السوق و تأثير العوامل الخارجية والداخلية التي من شأنها تحديد سعر الذهب.

ما سعر جرام الذهب اليوم؟

فقد شهد السوق المحلي اليوم 7مارس تراجعاً في سعر الجنيه الذهب عيار 21 وعيار 24 بعد الإرتفاع القياسي في الأسعار التي شهدها سوق الذهب في الفترات السابقة في بداية عام .2024

أسعار الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2024 في الصاغة للمستهلك بعد قرارات البنك المركزي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 3220 جنيه اليوم الخميس 7 مارس.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 ثمن 3680 جنيه.

سعر جرام الذهب كم؟

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 2760 جنيه للجرام الواحد.

وكان قد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 للجرام 2152 جنيه للجرام الخميس 7 مارس 2024.

وجدير بالذكر أن أسعار الذهب تتغير من وقت إلى آخر ولكن تلك هي آخر أسعار حسب البورصة العالمية اليوم.