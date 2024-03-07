نايل سات وعرب سات.. تردد قناة روتانا سينما Rotana Cinema 2024 الجديد

قناة روتانا سينما Rotana Cinema من أول وأهم القنوات الفضائية المحببة لدى المشاهدين، وهي واحدة من مجموعة قنوات روتانا المميزة في محتواها الذي تعرضه، فهي تتميز بأنها تعرض مجموعة من الأفلام الحصرية والمتنوعة بين الدراما والأكشن والمغامرات والتشويق والرومانسية حتى تضمن إرضاء جميع الأطراف، ويبحث الكثيرون عن التردد الخاص بها وهو ما سنعرضه في السطور القادمة.

حول قناة روتانا سينما

قناة روتانا سينما واحدة من أفضل القنوات على الإطلاق التي تجذب انتباه جميع المشاهدين فهي تستعد معهم لكل المناسبات سواء عيد الفطر المبارك أو شهر رمضان أو عيد الأضحى أو الأعياد والإجازات القومية والوطنية والاحتفالات والبرامج الترفيهية والفنية مع لقاءات النجوم الحصرية.

تردد قناة روتانا سينما 2024 الجديد

يمكنك مشاهدة قناة روتانا سينما على الترددات الآتية:

نايل سات

التردد: 12226.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقى.

عرب سات

التردد: 11843.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقى.

كيفية ضبط تردد قناة روتانا سينما

بعد معرفة قناة طيور الجنة لابد من معرفة خطوات ضبط تردد قناة روتانا سينما وهى باتباع الخطوات التالية:

الضغط على زر القائمة الموجود بجهاز التحكم.

ستظهر القائمة أمامك على شاشة التلفاز.

اختر الضبط اليدوي.

اختر إضافة تردد.

حدد القمر الصناعي.

أدخل معامل تصحيح الخطأ ومعامل الترميز ومعامل الاستقطاب.

انقر على زر بحث

قم بحفظ القنوات التي تظهر لك من البحث.

قناة روتانا سينما Rotana Cinema 2024 من القنوات المهمة والمميزة التي يبحث عنها جميع المشاهدين في الوطن العربي وبذلك عرضنا تردد القناة وكيفية ضبط التردد على التلفاز الخاص بك دون الحاجة إلى شخص متخصص.