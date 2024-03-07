عيالكم هتفرح! تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية

في عالم البث التلفزيوني، تمثل قناة طيور الجنة بيبي إحدى الوجهات الأساسية للعائلات العربية، حيث تقدم محتوى ترفيهي تعليمي مميز يستهوي الأطفال ويثري عقولهم. ومع تطور التكنولوجيا، يمكن الوصول إلى هذه القناة الرائعة عبر مجموعة متنوعة من الأقمار الصناعية، مما يسهل على المشاهدين الاستمتاع بمحتواها بشكل مريح ومتنوع.

الوصول للقناة عبر الأقمار الصناعية

قمر النايل سات

التردد: 11274

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

قمر Arab sat

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

قمر هوت بيرد

التردد: 11073

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

كيفية الاستمتاع بالقناة

للاستمتاع بمحتوى قناة طيور الجنة، يمكن تثبيت التردد الخاص بها على جهاز الاستقبال الخاص بك باتباع الخطوات التالية:

فتح قائمة الإعدادات من الريموت.

اختيار زر التثبيت اليدوي.

تحديد نوع القمر الصناعي المناسب.

إدخال التردد المطلوب لقناة طيور الجنة بيبي.

إدخال معدل الترميز المحدد.

إدخال نوع الاستقطاب المناسب.

الضغط على خيار البحث.

الأغاني والأناشيد البارزة

تتميز قناة طيور الجنة بمجموعة واسعة من الأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء، ومن أهم الأغاني على قناة طيور الجنة ما يلي:

ماما جابت بيبي

البندورة الحمراء

الراعي الكذاب

هالصيصان شو حلوين

الأرنب والثعلب

ألوان

3 عصافير

الليمونة والبرتقالة

7 أولاد

شاور شاور يلا يا قمر

بفضل جهود طاقم العمل واستمرارهم في تقديم محتوى عالي الجودة ومتنوع، تظل قناة طيور الجنة خيارا مفضلا للعائلات العربية، وتتبوأ مكانة مرموقة كواحدة من أبرز القنوات التلفزيونية الموجهة للأطفال في المنطقة.