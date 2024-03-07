حلويات باردة سهلة وسريعة التحضير لرمضان 2024: اصنعها بنفسك في دقائق وفرحي العيلة!

لا أحد لا يعشق الحلويات، تعتبر من الوصفات المحببة لدى الكثير خاصة الأطفال، لذلك تبحث الكثير من ربات المنزل إلى أفضل أنواع التي يمكن تحضيرها إلى صغارها، اليوم سنقدم لكم طريقة عمل حلويات الباردة بطعم شهي ولذيذ وأقل التكلفة، لا أحد قام بتجربة تلك الوصفات إلا أصبحت من الحلويات المفضلة لديه، خاصة حلوى الموز الباردة، بالرغم إنها انتشرت مؤخرا، لكن طعمها رائع للغاية ولا تتطلب وقت كبير ولا مجهود، لذلك يفضلها العديد.

طريقة عمل حلويات الباردة بطعم شهي ولذيذ

الحلويات الباردة من أنواع التي يفضلها العديد من الأشخاص، نظرا لكونها خفيفة على المعدة، ولا تحتاج إلى وقت لتحضيرها، سنقدم لكم اليوم أفضل وصفات بطعم شهي، للتعرف عليها، تابعي فيما يلي:

وصفة بسكويت الجيلي:

المكونات:

نصف كيلو من البسكويت السادة.

¼ كيلو قشطة.

كوب حليب سائل.

نصف كيلو جيلي.

100 جرام كاكاو بودر.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء، نضيف إليه الحليب، نضع قطع البسكويت.

نحضر صينية، نضيف إليها الجيلي، ثم طبقة من البسكويت.

نحضر الخلاط الكهربائي، نضيف إليه القشدة، الكاكو البودرة، تخلط جميع المكونات جيدا، ثم نسكب ½ كمية المزيج، نضعه على صينية البسكويت.

نغمس قطع بسكويت المتبقية في الحليب، ثم نضعها في صينية على خليط الكاكاو.

نسكب خليط القشطة والكاكاو على بسكويت بشكل متساوي.

نحضر جيلى بناء على تعليمات المكتوبة على العبوة، ثم نضع مزيج على صينية قبل أن يتجمد.

ندخل الصينية إلى الثلاجة حتى يتماسك.

طريقة عمل الموز الباردة

المكونات:

¼ كوب من الزبدة الذائبة.

2 كوب من بسكويت السادة.

¼ كوب من النشا.

3 أكواب حليب سائل.

كوب كريمة الخفق البيضاء.

⅓ كوب سكر أبيض ناعم.

2 ملعقة من الزبدة.

أربع قطع موز.

2 بيض.

½ ملعقة من الملح.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة التحضير: