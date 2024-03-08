سر الأرز باللبن زي المالكي! تحضيره في دقائق بمكونات بسيطة

فمن منا لا يعشق الأرز بلبن، فهو الحلوى المحببة إلينا جميعاً يعتبر من أكثر الوصفات الشهية في طعمها وخفيفة في طعمها، تناسب كثيرا تقديمها في فصل الصيف، لكي تساعد على ترطيب وتهدئة حرارة الجسم المرتفعة، مما يجعل الكثير من السيدات إلى البحث عن طريقة عمل الأرز باللبن مثلما الذي يقدم في المحلات، المميز به يمكن تحضيره إذا كان يوجد تجمع عائلي أو مناسبة أو في أول أيام شهر رمضان بعد تناول وجبة الإفطار كتحلية، يمكنك تحضيره بكل سهولة في المنزل بأقل المكونات.

طريقة عمل الأرز باللبن

الأرز باللبن هي الحلوى المفضلة إلينا منذ صغرنا، لا أحد يستطيع مقاومة طعمه ومذاقه الطيب، لذلك تكون من الحلويات المفضلة لدى الكثير من الأفراد، اليوم سنقدم لكم طريقة الأرز بلبن مثلما الذي يقدم في الخارج من خلال فيما يلي:

المكونات:

كوبين من الأرز.

كوب من الماء الفاتر.

لترين من الحليب.

كوبين سكر أبيض.

ملعقة من الفانيليا البودرة.

أربع ملاعق من اللبن البودرة.

أربع ملاعق من الكريم شانتيه.

أربع ملاعق من القشطة البلدي.

أربع ملاعق جوز الهند.

طريقة التحضير:

نضيف الماء والأرز في وعاء، نضعهم على حرارة متوسطة حتى تصل إلى الغليان.

نضع الحليب في وعاء، نضع عليه الكريم شانتيه، اللبن البودره، الفانيليا، السكر، نقلب جميع المكونات حتى تصل إلى الذوبان.

نضع المزيج السابق إلى خليط الأرز والماء.

نضيف القشطة من أجل أن يكون الأرز بلبن بمذاق طيب ودسم، نستمر في تقليب المكونات جيدا.

يمكنك وضع كمية من النشا في ماء ونقلبهم جيدا.

نضع جوز الهند إلى مزيج الأرز بلبن، ثم ننتظر 5 دقائق، ثم نقلل النار.

نسكب المزيج في أطباق تقديم، تزين بمكسرات أو الزبيب.

طريقة عمل الأرز بلبن زي المالكي

المكونات:

كوب من الأرز.

ثلاث أكواب من الماء الفاتر.

½ كوب من السكر.

كيلو من لبن.

ثلاث ملاعق من كريم شانتيه.

ثلاث ملاعق من ايس كريم فانيليا.

ملعقتين من النشا.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة التحضير: