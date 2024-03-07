“مفاجأة سارة لملايين المواطنين!!”.. صرف نص شهر مكافأة قبل رمضان لملايين الموظفين وأصحاب المعاشات.. يا بختك لو كنت منهم!!

يتضمن قانون العمل الجديد الكثير من المزايا والتي يأتي على رأسها مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار بكافة المؤسسات، وزيادة الإنتاج والشعور بالأمان الوظيفي، واليكم كافة التفاصيل عن هذا القانون خلال السطور القادمة، حيث أنه وفقا لمواده تقرر صرف نص شهر مكافأة قبل رمضان لملايين من الموظفين وأصحاب المعاشات أيضا.

مكافأة نهاية الخدمة ومد سن المعاش

وقد نصت المادة 148 من مشروع قانون العمل الجديد على أن العامل يستحق صرف مكافأة نهاية الخدمة له مع خروجه على سن المعاش، كما يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

مكافأة نهاية الخدمة

كما أوضح المشرع آلية حصول العامل على هذه المكافأة وذلك وفقا للمواد “144 و145 و146” من القانون الجديد، وذلك على النحو التالي: