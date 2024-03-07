الحقي خزني قبل رمضان!! أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 7 مارس

بكام سعر الفرخة، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف المزارع شهدت أسعار الدواجن والبيض ارتفاعاً جديداً اليوم حسب تحديثات البورصة وإليك أسعار الدواجن البيضاء و البلدي و الساسو والبيض و البط تابع معنا للمزيد.

بكام سعر الفرخة

أسعار الدواجن الخميس 7 مارس بالبورصة، شهدت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس 7 مارس انخفاض بحوالي 2 جنيه ليصبح السعر 89 أو 90 جنيه ويصل السعر للمستهلك إلى 100 جنيه أو 102 جنيه للفراخ البيضة.

كما سجلت الفراخ البلدي حوالي 115 جنيه لتصل إلى المستهلك بحوالي 120 أو 130جنيه. وسجلت الفراخ الساسو والحمراء حوالي 107 جنيه لتصل المستهلك بحوالي 115 جنيه.

كيلو البانيه في مصر بكام؟

بينما سجل سعر البانيه حوالي 230 جنيه مصري وسعر كيلو الأوراك حوالي 90 جنية ليصل إلى المستهلك بحوالي 110 جنيه. وكيلو الكبد والقوانص أصبح بحوالي 120 جنيه. كما وصل كيلو الهياكل الى 60 جنيه. والحمام الى 120 للزوج. والبط 150 جنيه و الأرانب 120 جنيه.

كم سعر طبق البيض في مصر

سعر البيض في البورصة اليوم ،وشهدت أيضا كرتونة البيض ارتفاعاً الخميس 7 مارس حيث وصلت كرتونة البيض إلى 154 جنيه لتصل إلى المستهلك إلى 160 جنيه وبالنسبة للبيض البلدي سجلت الكرتونة حوالي 160 جنيه مصري لتصل إلى المستهلك بحوالي 170 جنيه او 175 جنيه للكرتونه الواحدة.

أما سعر الأعلاف اليوم 7 مارس فشهدت أسعار الأعلاف اليوم انخفاضا ملحوظا في الأسواق حيث انخفضت بحوالي 2000 جنيه للطن وانخفض سعر الذرة حوالي 1000 جنيه أيضا للطن الواحد كما انخفض سعر طن الصويا حوالي 1000جنيه أيضا. وسعر الكتكوت في البورصة الخميس 7 مارس سجل سعر الكتكوت الأبيض الأهالي حوالي 30 جنيه بينما سجل الكتكوت الشركات حوالي 31 جنيه أو 30 جنيه. كما سجل سعر الكتكوت البلدي اليوم 7 مارس 10 جنيه.

جدير بالذكر أن الأسعار متباينة وتتغير في ساعات مختلفة.