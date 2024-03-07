استمتع بمشاهدة أفضل المسلسلات في رمضان 2024: تعرف على التفاصيل وأحداث وقنوات العرض!

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ينتظر الجمهور بفارغ الصبر عرض مسلسلاته المميزة التي تشهد منافسة قوية بين الفضائيات والمنصات الرقمية، يأتي هذا العام بمجموعة متنوعة من الأعمال التي تلبي مختلف الأذواق، من التشويق والأكشن إلى الكوميديا والدراما الصعيدية.

الكبير أوي 8

بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد بيومي فؤاد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم.

تأليف: مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي.

الأحداث: يشهد الجزء الثامن من العمل أحداثا عديدة وتشويقية، وظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنانة أمينة خليل.

قنوات العرض: ON، cbc، dmc،watch it.

الحشاشين

بطولة: كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، نيقولا معوض.

تأليف: عبدالرحيم كمال، إخراج: بيتر ميمي.

الأحداث: تدور في القرن الـ11 حول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وتشهد أحداثا تشويقية من العصور الزمنية.

قنوات العرض: cbc، dmc،watch it.

عتبات البهجة

بطولة: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، سما ابراهيم، صفاء الطوخي.

تأليف: مدحت العدل، اخراج: مجدي ابو عميرة.

الأحداث: يجسد يحيى الفخراني شخصية وكيل وزارة الصناعة المتقاعد الذي يتورط في مفارقات كوميدية مع أحفاده في عالم السوشيال ميديا، حيث يصبح «إنفلونسر» شهير.

قنوات العرض: dmc، watch it.

صيد العقارب

بطولة: غادة عبدالرازق، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، محمد علاء، أحمد فهيم، هشام إسماعيل.

تأليف: باهر دويدار، إخراج: أحمد حسن.

الأحداث: في إطار اجتماعي يحمل أحداث تنوعت بين التشويق والغموض، وتجسد غادة عبدالرازق دور امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، حيث تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.

قنوات العرض: cbc، dmc، watch it، Shahid.

المداح 4

بطولة: حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبدالوهاب، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز.

تأليف: أمين جلال، إخراج: أحمد سمير فرج.

الأحداث: تشهد أحداث الجزء الرابع من مسلسل «المداح» مع الجن عما سبق وقدم في الأجزاء السابقة، ويقابل في هذا العمل ملك الجن «قزح»، الذي سيجسده فتحي عبدالوهاب.

قنوات العرض: Mbcمصر،Shahid.

إمبراطورية ميم

بطولة: خالد النبوي، ونور النبوي، حلا شيحا، هاجر السراج، إيمان السيد، محمد محمود عبدالعزيز.

تأليف: محمد سليمان عبدالملك، إخراج: محمد سلامة.

الأحداث: تدور حول «مختار ــ خالد النبوي» الذي يجد نفسه مسؤول عن أولاده الستة، بعد وفاة زوجته، فيواجه تحديات عديدة تتعلق بتربية أبنائه والمحافظة على إمبراطوريته العائلية. يخوض “مختار” صراعًا داخليًا بين توفير الحياة المثالية لأبنائه وبين التعامل مع التحديات التي تواجهه في عالم الأعمال، يتخلل المسلسل مشاهد مؤثرة ومثيرة تكشف عن دوافع الشخصيات وصراعاتها الداخلية.

قنوات العرض: ON، dmc، Shahid، WATCH IT.

العتاولة

بطولة نخبة من النجوم: أحمد السقا – باسم سمرة – طارق لطفي – زينة – مي كساب – حنان يوسف – هدى الإتربي

تأليف: هشام هلال – إخراج: أحمد خالد موسى

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، حيث يشهد العديد من الصراعات، أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي، يظهر دور مي كساب كطليقة لأحمد السقا، بينما تلعب زينة دور حبيبته.

قنوات العرض: – MBC مصر- Shahid

كامل العدد 2

بطولة نخبة من النجوم: – دينا الشربيني- شريف سلامة – إسعاد يونس – آية سماحة – جيهان الشماشرجي – بدرة

تأليف: رنا أبوالريش ويسر طاهر – إخراج: خالد الحلفاوي

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حول علاقة طبيب التجميل وصاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وتعترض ظروفهما العائلية المختلفة على علاقتهما.

قنوات العرض: – ON- CBC- Shahid

بيت الرفاعي

بطولة أمير كرارة- أحمد رزق- ريم مصطفى – سيد رجب – ميرنا جميل – محمد لطفى – رحاب الجمل

تأليف: بيتر ميمي

إخراج: أحمد نادر جلال

تدور الأحداث في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي، والتاجر محمود الرفاعي المعروف بالخير والحب من جميع أهالي منطقته، ولكن تحدث مفاجأة عندما يكتشف أنه تاجر آثار.

قنوات العرض: – DMC Drama- WATCHIT

بدون سابق انذار

بطولة آسر ياسين – عائشة بن احمد – أحمد خالد صالح – نهال عنبر- تأليف: ألمي كفارنة

إخراج: هاني خليفة

تدور الأحداث حول زوجين يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم.

قنوات العرض: – DMC – WATCHIT

مسار إجباري